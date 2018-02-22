В Госдуму внесли проект об ограничении громкости рекламы в интернете

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об ограничении уровня громкости рекламы в видеороликах в сети интернет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Они обращают внимание, что на сегодняшний день уровень громкости рекламы в Интернете не регламентирован ни одним законодательным актом. Закон о рекламе регулирует громкость рекламы лишь на телевидении и радио. "Громкость рекламы в Интернете, в том же видеосервисе YouTube … многократно превышает громкость самих видеороликов. Обращаем внимание, что от этого страдают в первую очередь дети", — отмечают разработчики.

Поэтому, по их мнению, "нужно уменьшить раздражение, которое вызывает повышенный уровень громкости рекламы у интернет-пользователей". В связи с этим законопроект дополняет закон о рекламе статьей о рекламе в содержании видеоконтента в сети интернет. Согласно этой статье, уровень громкости звука рекламы и сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой видеоконтента.

Прерывание рекламой видеороликов должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой. При этом запрещается прерывать рекламой религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее чем 3 минуты.

Законопроект ограничивает продолжительность трансляции рекламы в детских и образовательных видеороликах. При продолжительности таких видеороликов не менее 15 минут в их начале и конце допускается реклама по одной минуте, не менее 25 минут — по полторы минуты, не менее 40 минут — по две с половиной минуты, от 60 минут — по три минуты. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивных соревнований в интернете может прерываться рекламой, в том числе спонсорской, только в перерывах таких соревнований или во время их остановок.

Согласно законопроекту, не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на сайте производителя или продавца или на их страницах в соцсетях, если эти сведения предназначены для информирования посетителей сайта или страницы в соцсети о товарах, ассортименте, правилах пользования. Не будет являться рекламой и информация о хозяйственной деятельности компании, проводимых ею акциях и мероприятиях, а также информация о скидках или проводимых акциях, размещенная на сайтах, на которых аккумулируются и предлагаются различные купоны или билеты, позволяющие приобрести товар со скидкой.