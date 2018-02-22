В России изменились правила прохождения техосмотра

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство ужесточило правила техосмотра автомобилей. В частности, новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля. Также теперь кроме знака аварийной остановки обязательно будет проводиться досмотр аптечки.

Автомобиль не допустят к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления. Не допускается также подтекание жидкостей из системы гидроусилителя руля. В соответствии с новыми правилами, запрещается тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы и оклеивать даже бесцветными пленками.

Поправки к правилам проведения техосмотра предусматривают особенности конструкции праворульных машин, у которых ближний свет освещает встречную полосу и их владельцам необходимо наклеивать на фары специальную пленку, чтобы корректировать свет. Запрет не распространяется на случаи, когда пленка или элементы требуются для коррекции светового пучка и приведения его в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Если в конструкции машины предусмотрены стеклоочистители и стеклоомыватели, то они должны присутствовать. Если на машине установлена шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колесах, а не только на передней или задней оси.

Отдельно уделено внимание установке газобалонного оборудования. Поправки в правила техосмотра предусматривают проверку газобалонного оборудования на соответствие техрегламенту Таможенного союза, проверять будут места размещения, установку и подключение оборудования. Также в правила техосмотра вернулось требование о проверки аптечки.

Правила не имеют смысла?

Новые правила прохождения техосмотра лишены смысла, как и сама процедура техосмотра для новых автомобилей физических лиц, обслуживающихся в авторизованных центрах, считает координатор общества "Синие ведерки", участник Оргкомитета Общероссийского гражданского форума Петр Шкуматов.

"Техосмотр для легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации у частных лиц, и обслуживающихся на авторизованных станциях техобслуживания – абсолютно бессмысленная процедура", — сказал Шкуматов.

По его словам, техосмотр уместен, "если человек обслуживает свой автомобиль самостоятельно, но это не касается большинства современных автомобилей, которые оснащены большим количеством электронных систем, — такая процедура уместна лишь для машин в возрасте от 10-15 лет".

Шкуматов считает, что вместо внимания к личному транспорту государству следовало бы "сосредоточиться на техосмотре коммерческого автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам, из-за их повышенной аварийности, поскольку управляет таким автомобилем один, владеет второй, а обслуживает третий".

"Что касается затемнения стекол и фар, автовладелец может снять тонировку перед техосмотром, а потом опять ее наклеить. Эта часть тюнинга регулируется не техосмотром, а решается постоянной работой инспекторов ГИБДД на дорогах", — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что автомобилистам, которые прошли процедуру легализации тюнинга, новые положения жизнь не осложнят.

В то же время эксперт не отрицает необходимость наличия аптечки и огнетушителя, но "не уверен, что проверку должны делать специальные люди за деньги автовладельца, это могут (сделать) на том же самом сервисе, который обслуживает ваш автомобиль".

Похожего мнения придерживается руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

"Я считаю, что повлияет это очень-очень незначительно. Пока сама система техосмотра не изменится, пока это не заберут у страховых компаний, которые по сути это профанируют, до тех пор ужесточение самих правил не будет иметь смысла", — сказал Угрюмов.

По его словам, сегодня многие страховые компании по сути "продают" талоны на технический осмотр.

"Даже те правила, которые имеются без проверки аптечки, они и то им не следуют! Без показа машины вы можете вполне можете получить талон техосмотра в любой страховой организации. Пока эта порочная практика существует, само ужесточение правил смысла не имеет — они и сейчас не выполняются", — уверен эксперт.

Угрюмов предположило, что ужесточение правил, возможно, является промежуточным этапом, и впоследствии к теме контроля за техосмотром в правительстве еще вернутся. В качестве возможного решения проблемы эксперт предлагает дать возможность специализированным автоцентрам проводить ТО.

"Я уверен, что специализированные автоцентры с этим справятся, вполне можно сделать лицензированную деятельность и необязательно оставлять это страховым компаниям", — заключил Угрюмов.

Техосмотр на сервисе



Председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков считает, что техосмотры автомобилей должны проводиться в сертифицированных производителями сервисах или дилерских центрах.

"Если государство хочет ужесточить меры прохождения техосмотра, то, по моему мнению, он должен проводиться в дилерских центрах либо иных автосервисах, работу которых сертифицирует и контролирует сам производитель автомобилей, поскольку именно тогда он будет отвечать за качество проведения этого техосмотра. В остальном же, когда ТО проводят какие-то "шарашкины конторы", получается какая-то ерунда", — сказал Цветков.

По его словам, государство должно не только ужесточать сами правила, но и не забывать контроль за сертификацией автосервисов, проводящих техосмотр. Он считает, что лучше производителя, которому выгодно, чтобы его автомобили были неаварийными, с этой ситуацией никто не справится.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что ужесточение правил технического осмотра автомобилей в России разумно, но нужны и другие изменения, в частности, контроль за его проведением.

"Это (изменения в законодательстве) абсолютно разумно, здесь вопрос в другом: как будет контролироваться проведение технического осмотра. Поэтому я здесь ждал основных изменений: передача другим лицам, видеосъемка или еще что-то", — сказал эксперт РИА Новости.

По мнению представителя ФАР, законом должны быть предприняты дополнительные меры для усиления контроля надзорных органов за прохождением техосмотра и эксплуатацией автомобиля после него. При этом, по его словам, необходимо сбалансировать систему принимаемых мер: ввести поощрения и бонусы для водителей при своевременном осмотре и штрафы в случае игнорирования этих требований.

"Мы предлагаем вообще другую систему контроля — заинтересованность человека. К примеру, проходит он технический осмотр, у него исправный автомобиль, то ему выдают, допустим, скидку. Если техосмотр не пройден, то дают франшизу, то есть по ОСАГО выплачивает 50% от положенного. И они сами пойдут, представьте себе: то есть, если техосмотр стоит 600 рублей, а минимальная страховка на автомобиль около пяти тысяч, то сэкономить две тысячи, я не говорю об особо премиальных автомобилях в Москве или регионах, люди пойдут и пройдут этот технический осмотр", — подчеркнул собеседник агентства.

В список предложений эксперта также вошел пункт о добровольности проведения техосмотра для физических лиц и обязательным его прохождением только организациями, занимающимися перевозками.