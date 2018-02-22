МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Военторг создал и представил новую коллекцию одежды, дизайн которой был вдохновлен дальним походом авианосца "Адмирал Кузнецов" в Сирию и освоением Арктики, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С ноября по февраль 2017 года группировка выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

"В год столетнего юбилея органов военной торговли подведомственная Минобороны России компания "Военторг" представила новую коллекцию одежды под брендом "Армия России". На это раз дизайнеры компании вдохновились "арктическими" мотивами, а также средиземноморским походом ТАВКР "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии", — говорится в сообщении.

В Военторге отметили, что коллекция уже появилась в продаже. В дизайне "арктических" моделей использованы материалы, цвета которых напрямую связывают их с высотными костюмами летного состава ВКС авиационной группы крейсера "Адмирал Кузнецов". Помимо "взрослой" линейки в коллекции представлены и детские вещи.

Среди них — взрослая футболка "защитник Отечества", адаптированная для детей в "1/2 защитника Отечества", а также одежда с принтом "Штамп 23", на котором перечислены все качества защитника Отечества (мужество, вежливость, смелость, сила, надежность, отвага, скромность и так далее).

"Военторг" — субхолдинг Минобороны РФ. В его состав входят пять дочерних обществ. В активе компании более 1,9 тысячи магазинов, кафе, столовых, чайных; комбинаты бытового обслуживания; ателье по пошиву форменной одежды. Автолавки и выездная торговля "Военторга" разворачиваются на крупных мероприятиях, проводимых в Вооруженных силах РФ ("Танковый биатлон", совместные учения и так далее).