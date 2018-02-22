В Госдуме прокомментировали идею Трампа вооружить школьных учителей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Раздавать оружие учителям для отражения нападений – это мера, которая выходит за рамки разумного, эта идея противоречит культуре и традициям России, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"На мой взгляд, это уже крайняя мера, которая выходит за рамки разумного. У них культура другая в США и отношение к человеку другое. И количество совершенных правонарушений в этой сфере даже не сравнить с тем количеством, которое было в России", — сказал Выборный РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли в РФ рассмотреть возможность введения таких же мер.
Парламентарий подчеркнул, что в России другая культура и традиции, поэтому детей нужно воспитывать, разговаривать с ними. По мнению депутата, российская молодежь прекрасная, и здесь "проблема не в молодежи, а в примерах". "Нам те лучшие практики, которые были и в царское время, и в советское время, нужно возрождать… Нужно заботиться о том, чтобы повышать культуру, уважение к старшим. Всегда помнить о том, что у нас своя история и свои герои", — сказал он.
С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.