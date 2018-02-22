Власти Якутии помогут японским студентам, прервавшими поход к полюсу холода

ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Власти Якутии окажут всяческую помощь четырем студентам из Японии, которые отправились на велосипедах на полюс холода – поселок Оймякон, но прервали путешествие, после того как один из них получил обморожение ног в 40-градусные морозы, сообщил РИА Новости руководитель департамента по внешним связям республики Саха (Якутия) Владимир Васильев.

По данным департамента, это студенты-пятикурсники из города Киото. Им по 21-22 года.

"В этом году Якутия пользуется большой популярностью у иностранцев, интерес вызывают именно экстремальные холода. Об этом много пишут в зарубежной прессе. Не так давно путешественник из Франции на велосипеде достиг полюса холода, и путешественник из Китая, который в прошлом году не смог этого сделать, в этом году осуществил задуманное. Студенты из Японии тоже решили покорить Оймякон, но не учли наших морозов, их одежда и палатка не соответствовала температурному режиму местности", — сказал Васильев.

По его словам, студенты отправились в Оймякон из поселка Нижний Бестях под Якутском. В первый же день они сильно замерзли в своей легкой палатке. Один из молодых людей получил обморожение обеих ног. Легкую палатку у дороги заметил водитель проезжающего автомобиля. Увидев замерзших иностранцев, он довез их до больницы.

"Из больницы путешественника, обморозившего ноги, доставили в ожоговый центр в Якутске, где ему диагностировали легкую степень обморожения. В госпитализации он не нуждается, но ежедневно должен приходить на перевязку. Наш департамент обеспечил его транспортом, для всех нашли жилье и переводчика. Проинформировали генконсульство Японии в Хабаровске", — рассказал собеседник.

Он отметил, что у одного из студентов билет на самолет на 12 марта, у троих на 20 марта. До этого времени путешественникам будет организована культурная программа. Неравнодушные жители Якутии предлагают им свою помощь. Так, найдено место для хранения велосипедов.

"Идти к Оймякону сейчас японские студенты передумали. Они расстроились, конечно, ведь готовились к поездке еще с лета. Но не пали духом, бодры, ну и, в любом случае, приключение в России у них было", — сказал Васильев.

Поселок Оймякон в Якутии считается самым холодным местом на земле, где постоянно живут люди. Здесь отмечаются температуры ниже —60 градусов. На звание полюса холода претендует и якутский город Верхоянск, где температура также опускается ниже 60 градусов мороза.