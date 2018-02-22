Освобождавший узников Освенцима фронтовик Леонтий Брандт скончался в Томске

НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Фронтовик Леонтий Брандт, принимавший участие в освобождении узников нацистского концлагеря Освенцим, скончался 21 февраля в Томске на 94 году жизни, сообщает в четверг томская еврейская община.
Председатель томской еврейской общины Борис Ромацкий, говоря о Брандте, отметил, что он трудился всю свою жизнь, при этом всегда был добрым и отзывчивым.
"В последний раз мы виделись 27 января в Доме приемов. Он выступал, рассказывал про военные годы, был достаточно бодрым. Но, к сожалению, жизнь конечна. Будем его обязательно помнить",- приводятся в сообщении слова Ромацкого.
В родном Томске Леонтий Брандт известен как общественный деятель, активист томского еврейского культурного центра, ветеран оборонного завода "Контур", где проработал более 50 лет.