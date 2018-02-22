В Кургане магазин предложил к 23 февраля скидку "служившим и сидевшим"

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев — РИА Новости. Курганское управление ФАС России не выявило нарушений в рекламе местного магазина, предлагающего 23 февраля скидки всем мужчинам, проходившим службу в армии или отбывшим наказание в колонии, сообщила РИА Новости в четверг замруководителя управления Анна Белова.
"Нами были изучена в соцсетях данная информация. Управлением ФАС не усматривается в изложенной информации нарушений рекламного законодательства", — сказала Белова.
Как заявил РИА Новости представитель магазина, каждый в данной рекламной акции "увидел то, что и хотел увидеть". "Хотя при внимательном прочтении можно без труда определить, что акция проводится для всех мужчин", — сказал представитель магазина, уточнив, что акция проводится "для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал…".
В магазине добавили, что они не смешивают и не уравнивают социальные статусы.