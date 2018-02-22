В Москве установили мемориальные доски четырем героям СССР

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В феврале в столице открыли четыре мемориальные доски героям Советского Союза, увековечив память Виктора Куликова, Василия Петрова, Сергея Соколова и Александра Карушина, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 2011 года в Москве установлены мемориальные доски более чем 30 героям, судьбы которых стали примерами настоящего мужества и верности Родине", — рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

На доме 18, расположенном на улице Спиридоновка, появилась мемориальная доска маршалу Советского Союза, главнокомандующему Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора, академику, лауреату Ленинской премии Виктору Куликову. С 1977 по 1989 год он также занимал пост первого заместителя министра обороны страны.

Мемориальная доска маршалу СССР Василию Петрову находится на Мосфильмовской улице, на доме 11, корпусе 2. С 1980 по 1985 год он был главнокомандующим Сухопутными войсками, заместителем министра обороны СССР, а в 1985-1986-м — первым заместителем министра обороны СССР.

В Гранатном переулке, на доме 10, строении 1 появилась мемориальная доска Сергею Соколову — первому маршалу Советского Союза, перешагнувшему столетний рубеж. В 1984-1987 годах он занимал пост министра обороны СССР.

Мемориальную доску Александру Карушину открыли на улице Академика Бочвара, на доме 2. Этот летчик, генерал-майор авиации совершил больше 120 боевых вылетов. После войны он продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР и летал на реактивных боевых машинах.