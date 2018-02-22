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Общество

В Москве в преддверии 23 февраля провели профилактику Вечного огня

04:1822.02.2018
(обновлено: 04:20 22.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВечный огонь в Москве. Архивное фотоВечный огонь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную профилактику "горелки" Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве, приурочив мероприятие к предстоящему Дню защитника Отечества.

Своевременная профилактика

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Латышева
День неизвестного солдата в России
По словам специалистов Мосгаза, "горелка" Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, которая была разработана с участием специалистов Мосгаза и рассчитана на всепогодные условия: ветер, дождь и ураганные порывы.

"Устройство горелки представляет собой двухзонную горелочную систему с тройным резервированием, которая позволяет иметь высочайшую надёжность и за счет концентрации подобранных смесей иметь такой приятный и наглядный вид горения. Это довольно уникальная конструкция, которая много лет эксплуатируется и технически обслуживается Мосгазом", — рассказывает главный инженер АО "Мосгаз" Александр Осыка.

Во время проведения работ звезду мемориального комплекса сняли с ее обычного места и перенесли в сторону, чтобы проверить работоспособность трех "запальников" — специальных приспособлений, предназначенных для розжига газогорелочных устройств.

"В запальниках есть спирали, которые постоянно находятся под напряжением. На эти спирали попадает газ и горелка автоматически загорается, то есть обеспечивается беспрерывное горение даже в случае ветра. Всего там находятся три запальника, мы постоянно закручиваем на них спирали новые и ставим обратно", — объясняет слесарь высшего разряда АО "Мосгаз" Сергей Нагайцев.

По его словам, специалисты Мосгаза осуществляют профилактику "горелки" вне зависимости от состояния механизма, чтобы гарантировать, что пламя Вечного огня не погаснет. Такая профилактика обычно проводится раз в месяц, а также перед большими государственными праздниками вроде 9 мая, Дня защитника Отечества и Дня России.

"Может быть, эти спирали могли ещё прослужить месяц-два, но чтобы гарантия была, что спираль не сгорела, мы каждый месяц ее меняем. Например, эти спирали ещё не сгорели, они нормально функционируют, но лучше поменять. Ещё мы чистим все от сажи, смотрим форсунки, давление и напряжение", — показывает Нагайцев, сидя возле "горелки".

Временная "горелка" и испытания стихией

Работники Киевгаз очищают залитый цементом мемориал Вечный огонь. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Перед началом технического обслуживания пламя Вечного огня с помощью специального факела перенесли на временную "горелку", которая является практически полной копией основной в уменьшенном варианте. Временное устройство было создано после того, как мемориал в Александровском саду закрылся на реконструкцию, и Вечный огонь понадобилось перевезти на Поклонную гору.

"Во всяком случае, мы пытались ее сделать стилизованно. Основанию этой горелки придали стилизованный вид Кремлевской стены и форму звезды, потом доработали ее внутреннюю конструкцию, так как там тоже есть определенная система безопасности. И вот, временная горелка у нас уже с 2011 года существует в таком виде", — говорит заместитель главного инженера и начальник управления аварийно-восстановительных работ АО "Мосгаз" Игорь Романов.

Романов отметил, что технические характеристики временной конструкции практически такие же, как и у основной "горелки". "Единственная разница в том, что газогорелочное устройство на мемориале питается от магистрального сетевого газа, а временная горелка через сжиженный углеводород", — указывая на баллоны с пропаном, стоящие неподалеку от устройства.

Также он рассказал, что временная "горелка" была подвергнута различным климатическим испытаниям. Так, специалисты предприятия ставили специальные ветродуи, поливали огонь из моющего аппарата, а также лопатами кидали на "горелку" снег.

"Мы давали скорость ветра где-то 35-40 метров в секунду. В Москве такого не было ни разу за все время, было 25, а мы сделали с запасом", — отметил он.

Романов заверил, что пламя Вечного огня переживет любые погодные условия и не погаснет. "Если, конечно, не будет никаких сверхкатаклизмов, на которые мы не рассчитываем, но пока, слава богу, таких не ожидается", — пошутил он.

Вечное должно быть вечным

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Для переноса огня во время технического обслуживания мемориала газовики используют новый факел, который был разработан специалистами Мосгаза несколько лет назад. По словам Романова, таких факелов сейчас два — основной и резервный.

"Современный факел позволяет выполнять любые работы, мы с ним и в прошлом, и в позапрошлом году проводили мероприятия, в том числе государственные — если помните, мы частички Вечного огня раздавали в различные регионы России. Как раз под это разрабатывались факелы, которые мы сейчас используем как основное средство для переноса огня с основной горелки на временную", — рассказал он.

Романов объяснил, что исторические факелы, которые применялись при первом розжиге Вечного огня в 1967 году и переносе в 2010 году, находятся сейчас в качестве экспонатов в музее Мосгаза.

"Они абсолютно действующие, в последний раз факел, которым производился розжиг мемориала, использовался в прошлом году, 8 мая, когда мы отмечали 50-летие Вечного огня. Весь мир его увидел в работоспособном состоянии, после этого мы его пусть и не проводили на пенсию, но положили с особым уважением к себе в музей", — сказал он.

Обслуживанием мемориала Вечного огня у Кремлевских стен уже много лет занимается специальная бригада слесарей из трёх человек, практически всегда это одни и те же люди. Каждый раз специалисты, перенося пламя на временную "горелку", зажигают от него подсвечник-фонарь, который ставят на видное место. По словам Романова, в этой традиции нет никакого технического решения, для них свеча является просто символом.

"Вечное должно быть вечным — вот это основная задача, которую необходимо нам выполнять", — заключил Романов.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sandler2020
И как , колбаски можно поджарить , или духа нету?
04:47
22.02.2018
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