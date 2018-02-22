РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Обвиненный в жестокости владелец ездовых собак заявил, что заботится о них

03:2822.02.2018
0770
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУпряжка ездовых собак. Архивное фотоУпряжка ездовых собак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Владелец ездовых собак в деревне Гущино Тверской области Николай Рудаков, которого зоозащитники обвинили в плохом обращении со своими животными, рассказал РИА Новости, что растит своих собак как спортсменов, но при этом заботится о них и любит.

Хаски. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Плачевное состояние: под Тверью проверили условия содержания ездовых собак

Общественный интерес к этому случаю возник после того, как зоозащитники опубликовали в интернете петицию с просьбой изъять ездовых собак у владельца подворья в деревне Гущино Волокского сельского поселения Андреапольского района, руководителя клуба ездового спорта "Спорт-хаски" Николая Рудакова. На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

Фальсификация

В начале феврале СУСК РФ по региону сообщило о начале проверки информации СМИ о жестоком обращении и плохих условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино Тверской области. По словам зоозащитников, хаски, маламуты и метисы якобы содержатся на частном подворье без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода. Вскоре в Гущино выехало руководство области и представители ветеринарной службы, которые констатировали, что собаки привиты, "содержатся надлежащим образом", их "кормят регулярно и в достаточном объеме".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСобаки участников гонок на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Собаки участников гонок на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске

Николай Рудаков рассказал РИА Новости, что объясняет обвинения в свою сторону конфликтами участников сообщества ездового спорта.

"У меня сложный, жесткий характер, наверное. Но поэтому я легко справляюсь с собаками. Все-таки они меня слушаются", — поясняет собеседник.

При этом он заявляет: якобы документальные подтверждения жутких условий содержания его собак отчасти сфальсифицированы, отчасти поданы неверным образом.

Новая жизнь изувеченной живодерами собаки, или Как пес-инвалид обрел любящую семью
© Ruptly
Новая жизнь изувеченной живодерами собаки, или Как пес-инвалид обрел любящую семью
"Фотографию можно сделать светлой, на красивом фоне, а можно сделать темной. И человеческое восприятие будет разное… Едет грязная машина, что вы скажете — что хозяин плох или такое время года? Все очень неоднозначно. Но есть законы, по которым мы живем. У меня нет нарушений этих законов", — говорит Рудаков.

Каждая собака — часть жизни

"Собака — такое существо, оно не побежит, если быть с ним жестоким… Мне многие в деревне говорят — прекрати мучить собак, ты на них ездишь. Но я ничем не мотивирую собак, они просто бегут, а я голосом управляю. Лошадь можно заставить (бежать) — железо в зубы, а собаку — нет", — добавляет он.

По словам Рудакова, "если поставить каждой собаке диван, они перестанут быть ездовыми". Что касается якобы истощенного, с точки зрения зоозащитников, вида собак, Рудаков спрашивает: "У меня рабочие собаки. А вы толстых спортсменов много видели?". В качестве доказательства того, что его питомцы имеют успех, он приводит пример — в мае прошлого года шесть псов выкупили на туристическую базу на Шпицберген.

По словам собеседника, в его личном питомнике содержатся 129 собак, из них порядка 48 рабочих собак. Тех, кто уже точно не будет бегать, и тех, кто уже отработал свое, "стариков", Рудаков пристраивает бесплатно.

Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На Урале проверяют информацию о гибели собаки, которую забросали петардами
"Старики… Часть жизни с ними проведена. Я вот недавно расстался с одним. До сих пор жалею. Люблю ли я своих собак? Я вам больше скажу: каждая собака — часть жизни. Я на них променял практически все — начиная от семьи, заканчивая своим благосостоянием, у меня была своя строительная организация. Влачу, можно сказать, нищенское существование", — подчеркнул Рудаков.

Нехватка средств — основанная проблема "Спорт-хаски", отмечает собеседник. Но кормом для собак помогают спонсоры, участники клуба. Кроме того, клуб зарабатывает спортивными программами с участием собак. По словам Рудакова, сейчас он с коллегами готовит уникальную программу, аналогов которой в России нет.

Рудаков также прокомментировал РИА Новости заявления зоозащитников о том, что ряд региональных представительств российской федерации ездового спорта дисквалифицировали его за негуманное отношение к животным. "Готовится обращение в судебные инстанции для защиты чести и достоинства, ведь мы клуб, и за мной стоит целая команда", — подчеркнул он.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена