Обвиненный в жестокости владелец ездовых собак заявил, что заботится о них

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Владелец ездовых собак в деревне Гущино Тверской области Николай Рудаков, которого зоозащитники обвинили в плохом обращении со своими животными, рассказал РИА Новости, что растит своих собак как спортсменов, но при этом заботится о них и любит.

Общественный интерес к этому случаю возник после того, как зоозащитники опубликовали в интернете петицию с просьбой изъять ездовых собак у владельца подворья в деревне Гущино Волокского сельского поселения Андреапольского района, руководителя клуба ездового спорта "Спорт-хаски" Николая Рудакова. На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

Фальсификация

В начале феврале СУСК РФ по региону сообщило о начале проверки информации СМИ о жестоком обращении и плохих условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино Тверской области. По словам зоозащитников, хаски, маламуты и метисы якобы содержатся на частном подворье без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода. Вскоре в Гущино выехало руководство области и представители ветеринарной службы, которые констатировали, что собаки привиты, "содержатся надлежащим образом", их "кормят регулярно и в достаточном объеме".

Николай Рудаков рассказал РИА Новости, что объясняет обвинения в свою сторону конфликтами участников сообщества ездового спорта.

"У меня сложный, жесткий характер, наверное. Но поэтому я легко справляюсь с собаками. Все-таки они меня слушаются", — поясняет собеседник.

При этом он заявляет: якобы документальные подтверждения жутких условий содержания его собак отчасти сфальсифицированы, отчасти поданы неверным образом.

Каждая собака — часть жизни

"Фотографию можно сделать светлой, на красивом фоне, а можно сделать темной. И человеческое восприятие будет разное… Едет грязная машина, что вы скажете — что хозяин плох или такое время года? Все очень неоднозначно. Но есть законы, по которым мы живем. У меня нет нарушений этих законов", — говорит Рудаков.

"Собака — такое существо, оно не побежит, если быть с ним жестоким… Мне многие в деревне говорят — прекрати мучить собак, ты на них ездишь. Но я ничем не мотивирую собак, они просто бегут, а я голосом управляю. Лошадь можно заставить (бежать) — железо в зубы, а собаку — нет", — добавляет он.

По словам Рудакова, "если поставить каждой собаке диван, они перестанут быть ездовыми". Что касается якобы истощенного, с точки зрения зоозащитников, вида собак, Рудаков спрашивает: "У меня рабочие собаки. А вы толстых спортсменов много видели?". В качестве доказательства того, что его питомцы имеют успех, он приводит пример — в мае прошлого года шесть псов выкупили на туристическую базу на Шпицберген.

По словам собеседника, в его личном питомнике содержатся 129 собак, из них порядка 48 рабочих собак. Тех, кто уже точно не будет бегать, и тех, кто уже отработал свое, "стариков", Рудаков пристраивает бесплатно.

"Старики… Часть жизни с ними проведена. Я вот недавно расстался с одним. До сих пор жалею. Люблю ли я своих собак? Я вам больше скажу: каждая собака — часть жизни. Я на них променял практически все — начиная от семьи, заканчивая своим благосостоянием, у меня была своя строительная организация. Влачу, можно сказать, нищенское существование", — подчеркнул Рудаков.

Нехватка средств — основанная проблема "Спорт-хаски", отмечает собеседник. Но кормом для собак помогают спонсоры, участники клуба. Кроме того, клуб зарабатывает спортивными программами с участием собак. По словам Рудакова, сейчас он с коллегами готовит уникальную программу, аналогов которой в России нет.

Рудаков также прокомментировал РИА Новости заявления зоозащитников о том, что ряд региональных представительств российской федерации ездового спорта дисквалифицировали его за негуманное отношение к животным. "Готовится обращение в судебные инстанции для защиты чести и достоинства, ведь мы клуб, и за мной стоит целая команда", — подчеркнул он.