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Общество

Остапу Бендеру и не снилось. В Крыму наладили схему "кидалова" на жилье

08:0022.02.2018
(обновлено: 08:02 22.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖилые кварталы в Алуште. Архивное фотоЖилые кварталы в Алуште. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая, Екатерина Петухова. Российская актриса Анастасия Микульчина опубликовала в соцсетях историю о том, как ее обманули застройщики в Крыму. Она купила квартиру в престижном районе Ялты еще в 2014-м, но дом до сих пор не сдан, никаких документов на право собственности у нее, как и у других жильцов, нет. Комплекс находится в Ливадии, в поселке Горный.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Аксенов назвал "чемпионов" среди городов Крыма по числу самостроев

Параллельно выяснилось, что за продавцом элитной новостройки тянется многолетний шлейф похожих как две капли воды историй. Речь идет не менее чем о 20 объектах. Причем участки продаются в самых лакомых районах Южного берега Крыма. РИА Новости разбиралось, как застройщики обвели вокруг пальца стольких людей.

Удачное вложение

В 2014 году, вспоминает Микульчина, когда случился кризис и курс рубля стремительно падал, у людей началась паника: как сберечь деньги и во что их вложить. Актриса решилась на покупку квартиры в Ялте.

"Мне пришла мысль, что было бы неплохо вложить эти средства в жилье. Знакомые посоветовали обратить внимание на ООО "Лаборатория Недвижимости" — они предлагали симпатичные комплексы, удачно вписанные в ландшафт", — рассказывает Микульчина.

Непосредственно сделкой, говорит она, занимались Валерий Руев и Алла Ржавская. По словам актрисы, они объяснили ей, что формально продавцом выступает не компания, а физическое лицо, поскольку это якобы самая простая форма продажи, по которой клиенты в максимально короткий срок получат свои квартиры с правом регистрации.

"Мотив такой: Крым переходит из одного государства в другое, это долго, поэтому лучше всего оформить так, чтобы мы избежали трудностей в дальнейшем по переоформлению документов на нас", — вспоминает девушка.

С 2014-го по 2016 год жильцы — всего 43 человека — заключили предварительный договор купли-продажи. Продавцами квартир выступали Дмитрий Дубровицкий и его отец Юрий Дубровицкий. Последний действовал по доверенности от Александра Морозова. Еще одним продавцом был Виталий Дейнека — по доверенности от уроженца Донецка Андрея Ковтуна. Деньги за квартиры покупатели отдавали прямо на руки под расписку либо переводили на счета.

© фото предоставлено покупателями квартирДостроенный, но не введенный в эксплуатацию дом в ЖК "Горный", 2016 год.
© фото предоставлено покупателями квартир
Достроенный, но не введенный в эксплуатацию дом в ЖК "Горный", 2016 год.

Анастасия рассказывает, что по плану дом должны были достроить не позднее 30 сентября 2015 года, а еще через полгода — вручить ключи новоселам. Забегая вперед, скажем, что здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Соответственно, право собственности на квартиры покупатели оформить не могут.
Тем не менее в конце 2015-го продавцы начали отдавать ключи хозяевам квартир и даже рекомендовали приступать к ремонту. Людей "кормили завтраками": документы о вводе в эксплуатацию якобы "вот-вот должны быть готовы".

Время шло, в большинство квартир заселились люди, сделали ремонт, завезли мебель и даже платили по счетам за коммунальные услуги управляющему дома. К слову, он собирал деньги по доверенности от Дмитрия Дубровицкого. Продавцы же называли все новые даты, когда документы о вводе в эксплуатацию наконец будут готовы. Последний озвученный срок — сентябрь 2017-го, утверждает Микульчина.

Но смиренное ожидание закончилось в начале 2018-го, когда сотрудники полиции устроили поквартирный обход с требованием предъявить документы, на основании которых люди проживают в доме.

Одна из жительниц Лилия Федянина рассказывает: в качестве доказательств показывали документы, какие имелись в наличии. Их, правда, немного — предварительный договор купли-продажи, квитанции, расписки и акт приема-передачи имущества.

Лилия приехала в Ялту вместе с мужем из Татарстана в 2015 году. О строящемся комплексе в поселке Горный семья узнала из рекламы — все побережье пестрило баннерами. Предлагалось жилье по доступным ценам в элитном районе. Риелторы, они же застройщики, уговорили семью купить недвижимость побыстрее, пока не закончилась якобы распродажа. Договор заключили с Дмитрием Дубровицким.

Вернемся к событиям начала 2018 года. "Участковый нам рассказал, что в полицию поступило заявление от некой Нонны Корневой. Корнева сообщала, что она приобрела земельные участки вместе с недостроенным домом 20 июля 2017 года. И уведомляла "о незаконном вселении 43 человек в недостроенный дом". То есть нас", — говорит Лилия.

Вид на гору Ай-Петри. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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На плато Ай-Петри в Крыму начался добровольный снос самостроя

Кто такая Корнева, никто из жильцов не знал. Сама она на контакт не выходила, ее интересы представлял юрист Юрий Формус.

"Он угрожает нам выселением по решению суда. Пока известно, что Корневой уже 74 года и работает она у Виталия Дейнеки — одного из продавцов квартир. Формус сказал, что благородная цель Корневой — ввести наконец-таки дом в эксплуатацию, а для этого ей надо получить документы, мол, кто там проживает и на каких основаниях. Поэтому, если документы в порядке, мы останемся жить, а если нет — нас выселят через суд", — объясняет Федянина.

Основного договора у покупателей жилья нет, а предварительного, по всей видимости, недостаточно. Однако, уточняет жительница дома, в документе прописано, что без письменного согласия владельцев квартиры продавец не имеет права проводить отчуждение помещений.

"Мы неоднократно приходили в офис к Дубровицкому, Дейнеке, и все молчали, что участок продан какой-то женщине еще летом 2017 года. При этом 74-летняя пенсионерка выглядит как благотворитель: жилье уже давно распродано, деньги "попилены". Все квартиры заняты. Выходит, Корнева купила коробку, какая ей выгода?" — задается вопросом обманутая дольщица. В случае если дело все же дойдет до суда и ее выселят из квартиры, ей с мужем будет негде жить — в Татарстане они все продали, чтобы переехать в Крым.

Самовольный захват

Юрий Формус, выступающий адвокатом новоиспеченного владельца участков и грозящий добропорядочным покупателям выселением, известен в Ялте как ярый патриот Украины и ненавистник России. Об этом он не стесняется рассказывать в соцсетях (скриншоты публикаций есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). По адвокатскому удостоверению какой страны он действует — непонятно.

Формус подтвердил корреспонденту РИА Новости, что в полицию действительно поступило заявление о самоуправстве, а именно о том, что люди самовольно вселились в недостроенный дом. Он также сообщил, что просил у жильцов документы, но никто их якобы ему так и не передал.

"Эти документы необходимы мне для оформления завершения строительства, регистрации введенного в эксплуатацию дома, разделения его поквартирно, а также для подготовки договоров купли-продажи на конкретных лиц, за деньги которых этот дом построен. Корнева, чьи интересы я представляю, и люди, купившие себе жилье, одинаково заинтересованы в том, чтобы дооформить квартиры. А потом и переоформить на людей, за чьи деньги квартиры построены. Подожду неделю, если документы не дадут, подам в суд о выселении", — заявил он. И простился с нами фразой на украинском языке.

Обманутые жильцы тем временем написали письма с просьбой разобраться в ситуации главе администрации Ялты Елене Сотниковой, генеральному прокурору России Юрию Чайке и в другие структуры.

После публикации Анастасии Микульчиной в соцсети с ней связался заммэра Ялты Константин Шимановский и предложил помощь.

© фото предоставлено покупателем квартирыЗдание в жилом комплексе "Молодежный".
© фото предоставлено покупателем квартиры
Здание в жилом комплексе "Молодежный".

"Я знаю, что Дейнека приходил к нему в кабинет и разводил руками: мол, сам не в курсе, что случилось. И попросил время на размышление. Дубровицкий выставляет себя заложником ситуации, говорит, что не при делах. Он якобы пришел с благими намерениями и построил нам дома, а власти не признают эту постройку законной. Причина — некий указ главы республики Сергея Аксенова, согласно которому все постройки с 2014 года считаются незаконными. Но как же тогда, обойдя этот "указ", удалось все-таки построить здание? Ответа нет", — говорит актриса.

История, собственно, уже дошла до Аксенова. По словам жильцов дома, он пообещал разобраться.

Лакомое побережье

Когда РИА Новости начало общаться с жильцами проблемного ЖК "Горный", оказалось, что Дубровицкие "наследили" и в других местах. Сотни людей объединяются в группы, общаются на форумах, в соцсетях, пишут коллективные письма, а воз и ныне там.
В частности, известно о проблемах в жилых комплексах "Старый Крым" с номерами 1, 2, 3, "Молодежный", "Мисхор-2", "Новый Свет" — всего около 20 объектов в южнобережных поселках Кореиз, Гаспра, Мисхор и других.

© фото предоставлено покупателями квартирЗдание в жилом комплексе "Молодежный". Фото сделано в начале 2018 года, дом должны были сдать в первой половине 2017-го.
© фото предоставлено покупателями квартир
Здание в жилом комплексе "Молодежный". Фото сделано в начале 2018 года, дом должны были сдать в первой половине 2017-го.

Однако предприимчивые отец и сын охватили не только Крым, но еще раньше — Краснодарский край. В Хостинском районе Сочи покупатели по сей день поминают их недобрым словом и в комментариях на форумах советуют крымчанам ни в коем случае не связываться с этими товарищами.
К сожалению, некоторые покупатели эти рекомендации увидели слишком поздно. Галина Коваль из Москвы приобрела квартиру в ЖК "Старый Крым" в Кореизе в марте 2016 года. По ее словам, новоселье должны были справить в первой половине 2017-го.

"У нас многодетная семья, мечтали с мужем, что будем приезжать на пару недель в Ялту. Взяли кредит, до сих пор выплачиваем. Уже год я пытаюсь добиться от руководства агентства хоть какой-то информации. Директор Валерий Руев (напомним, он занимался сделкой с покупателями квартир в "Горном". — Прим. ред.) сначала писал про "летний мораторий" на строительство, потом про конфликты с местными жителями, потом про нерадивых подрядчиков", — сетует Коваль.

© фото предоставлено обманутым покупателемТакое жилье обещали покупателям в ЖК "Старый Крым".
© фото предоставлено обманутым покупателем
Такое жилье обещали покупателям в ЖК "Старый Крым".

И подобных историй — масса. Во всех описанных случаях одна схема: объект оформлен как ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), по закону там нельзя строить многоквартирный дом.

Нерадивые застройщики, однако, не обращают внимания на такие мелочи.

© фото предоставлено покупателем квартирыТак в реальности выглядел один из домов в ЖК "Старый Крым" в Ялте.
© фото предоставлено покупателем квартиры
Так в реальности выглядел один из домов в ЖК "Старый Крым" в Ялте.

"Разрешения нет до сих пор. В половине домов залит только фундамент, но и на него не получены какие-либо заключения. Даже если чудом удастся ввести дом в эксплуатацию, жить в нем опасно. Все организовано так, что ни владельца земли, ни человека, заключившего со мною договор по доверенности, Дмитрия Дубровицкого, нет, и связаться с ними невозможно", — рассказала Коваль РИА Новости.

В распоряжении редакции имеется еще несколько документов и коллективных писем, где обманутые дольщики жалуются на агентство недвижимости, Дмитрия Дубровицкого и его отца.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Realty Lab (оно же ООО "Лаборатория Недвижимости") сейчас находится на стадии ликвидации. Однако на официальном сайте как ни в чем не бывало идет продажа квадратных метров в тех самых спорных жилкомплексах. Цена за квартиру стартует от 1,7 миллиона рублей, средняя стоимость таунхауса, говорят жильцы, — в районе четырех миллионов рублей. Впрочем, на Юрия Дубровицкого зарегистрирована еще одна компания — ООО "Крымрегионинвест" с юридическим адресом в Ялте.

Многие из обманутых дольщиков сходятся во мнении, что все действующие лица — владельцы земли, продавцы по доверенности, застройщики, специалисты по закупке стройматериалов и сотрудники агентства недвижимости — члены одной большой семьи. Неудачливые покупатели так досконально изучили вопрос, что даже нарисовали своего рода генеалогическое дерево, на котором отчетливо видно, кто кем кому приходится в этой "строительной пирамиде".

Мыс Хамелеон и окрестности поселка Коктебель на закате в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов прокомментировал решение о запрете застройки в Коктебеле

Гаспра, Кореиз, Ливадия — приморские поселки в окрестностях Ялты с впечатляющими пейзажами. По соседству — оставшиеся с царских времен дворцы. Понятно, что поселиться здесь мечтают многие. Цена земли, разумеется, под стать видам, открывающимся на море и горы. Как дельцам удалось получить столько драгоценных гектаров на Южном берегу Крыма — отдельный вопрос.

По информации РИА Новости, после того как история с жилкомплексом в Горном вышла в публичное пространство, правительство республики серьезно заинтересовалось предприимчивыми застройщиками.

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sektor7 Sektor7
Хороший бизнес. Лох это судьба
08:35
22.02.2018
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