Власти Чечни ищут родственников девочки Амины, находящейся в Ираке

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил журналистам, что вместе с рабочей группой пытается отыскать в России родственников говорящей на русском языке девочки со светлыми волосами по имени Амина, оказавшейся приемной семье в Ираке.

В среду Сабсаби доставил в Москву из Багдада найденного властями Чечни после обращения дедушки дагестанского мальчика, чей отец, примкнувший к запрещенной в России террористической организации ИГ*, погиб, а местонахождение матери окончательно не установлено.

"Откуда такой светловолосый, светлокожий ребенок в Ираке? Там все смуглые. Будем думать, задавать вопросы", — сказал Сабсаби.

По его словам, пока не нашлись родственники, он будет контролировать судьбу любого ребенка, которого не удается вернуть. "Про Амину я знаю, где она сейчас, у какой семьи. Если не контролировать, дети могут пропадать", — заявил сенатор.

"Семья, в которой она живет, знает, что девочка умеет говорить по-русски. И я предупредил, что ей нужен курс русского языка, постоянный контакт хотя бы раз в месяц с посольством России. И, конечно, мы на связи постоянно", — добавил он.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.