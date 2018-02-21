Член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби доставил из иракского приюта в Москву мальчика родом из Дагестана Зейда Абдулаева. 21 февраля 2018

Член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби доставил из иракского приюта в Москву мальчика родом из Дагестана Зейда Абдулаева. 21 февраля 2018

ГРОЗНЫЙ, 21 фев – РИА Новости. Дагестанский мальчик, найденный в багдадском приюте властями Чечни, воссоединился с родными: в грозненском аэропорту его передали бабушке и дедушке, передает корреспондент РИА Новости.

В среду трехлетний Зейд Абдулаев в сопровождении члена Совета Федерации РФ, спецпредставителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби был доставлен рейсом из Багдада в Москву, оттуда ребенка привезли в Грозный, где его встречали многочисленные родственники.

Ранее дедушка мальчика Ахмед Абдулаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в возвращении на родину внука Зейда Абдулаева, который находился в одном из иракских приютов. Видеообращение пожилого человека получило широкое распространение в соцсетях. Глава Чечни поручил членам рабочей группы по возвращению российских женщин и детей из ближневосточного региона подключиться к поискам ребенка.

Как рассказал Ахмед Абдулаев на распространенной в сети видеозаписи, отец мальчика погиб, о судьбе матери ничего не известно. По его словам, дочь уехала с мужем и полугодовалым Зейдом в 2015 году в ОАЭ на заработки, оттуда семья перебралась в Ирак. Там родился второй сын Абубакр. По информации дедушки, он тоже находится в одном из иракских приютов.

"Конечно, я его узнал, это наш Зейд, последний раз виделись, когда ему было восемь месяцев. Мы очень волновались, я до конца дней буду благодарить Рамзана Кадырова, Сабсаби и всех, кто помог нам вернуть внука", — со слезами на глазах рассказал дедушка Ахмед Абдулаев.

Стоящая рядом бабушка Зейда пытается дотянуться до ребенка, но взять внука на руки мешают костыли, женщина с трудом передвигается и только улыбается мальчику сквозь слезы, пытаясь что-то сказать на родном аварском языке. Однако сенатор, привезший ребенка, пояснил, что Зейд понимает только арабский.

Несмотря на преклонный возраст, дедушка с бабушкой намерены сами воспитывать внука, его 26-летняя мать, местонахождение которой до сих пор не установлено, их единственная дочь.

"Мы построим ему дом в горах, в Гунибском районе, где мы живем. У нас там участок 30 соток, пока живы, никуда не отпустим внука от себя", — поделился планами дедушка.

Он надеется, что удастся найти и вернуть на родину также годовалого брата Зейда Абубакра.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

* Запрещенная в России террористическая группировка.