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Общество

Каршеринг в России пока далек от зрелости

18:4521.02.2018
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга BelkacarАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мировой рынок каршеринга, то есть краткосрочной аренды автомобилей, в ближайшие годы, согласно прогнозам, будет расти темпами более 30% в год, а в России его развитие обещает быть еще более стремительным, поскольку сюда сервис пришел достаточно недавно и пока не стал массовым.

Яндекс запускает сервис каршеринга Яндекс.Драйв. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Яндекс" запустил каршеринг в Москве и Подмосковье

В среду в Москве начал работать сервис каршеринга "Яндекс.Драйв". Автопарк сервиса состоит из 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur, которые находятся в операционном лизинге. На момент запуска тарификация будет поминутной, цена аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки. Цену на текущий момент можно узнать при бронировании.

"Согласно данным аналитиков рынка "Автонет", количество пользующихся услугами поминутной аренды автомобилей в мире к 2024 году достигнет 30 миллионов. Объем глобального рынка каршеринга к 2024 году превысит 16,5 миллиарда долларов, показывая в ближайшие годы средневзвешенный рост 34,8% в год", — сообщила РИА Новости руководитель исследовательских проектов НТИ "Автонет" Татьяна Ледовская.

По их оценке, распространение каршеринга и райдшеринга (совместные поездки с разделением расходов между попутчиками) позволит миру экономить 5,6 миллиарда долларов ежегодно, сократит выброс углекислого газа на 15% и повысит скорость городского движения на 60%. Кроме этого, каршеринг способствует сокращению требуемых в городе парковочных мест, что особенно важно при плотной застройке, особенно в центре крупных городов и исторических районах.

Автомобиль службы Яндекс.Такси. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" совершил успешную поездку по Москве

А что в России?

Сервис появился в России в 2015 году. Пока он предоставляется только в нескольких крупных городах. При этом Москва по динамике роста автопарка каршеринга занимает первое место в мире.

По словам главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, сейчас в Москве работают 12 компаний, для пользователей доступны 4,35 тысячи машин. Жители и гости столицы в 2017 году совершили с их помощью более 5 миллионов поездок

"Однако для города с населением более 12 миллионов человек этого недостаточно, чтобы сервис стал массовым. Сравнивая с другими городами, в Берлине на 1 тысячу жителей приходится 0,66 машины в системе каршеринга, в Милане — 1,16 автомобиля, в Москве – примерно 0,2. Таким образом, только в Москве парк автомобилей каршеринга может вырасти в 4-5 раз, не говоря уже о других городах, где сервис не развит в принципе", — считает Ледовская.

По ее словам, компании-операторы уже проинвестировали в развитие каршеринга в Москве порядка 1,7 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собянин поддержал инициативу о внедрении грузовиков в московском каршеринге

Московские власти сделали ряд послаблений для развития этого сегмента рынка: отменили налог на движимое имущество для предприятий на 2018 год, намерены создать дополнительные парковочные места в центре и даже сами готовы пользоваться услугами каршеринга взамен служебных машин. По оценке Ликсутова, если чиновники пересядут на такси и машины с поминутной арендой, бюджету столицы удастся серьезно сэкономить.

Помимо столицы, сервис каршеринга доступен в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (Сочи, Адлер, Красная поляна, Туапсе).

"Зеленый" каршеринг

В российский сектор краткосрочной аренды машин приходят и электромобили. На прошлой неделе в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех"), "Делимобиль" и Renault договорились к лету запустить сервис каршеринга электромобилей в Краснодарском крае.

КРЭТ планирует развернуть сеть зарядных станций "Фора-АС" на территории региона и обеспечить ее операционное управление и предоставление услуг по зарядке электромобилей, а "Делимобиль" обеспечить проект изначальным автопарком электромобилей в 50 машин Renault Twizy.

Автомобиль сервиса московского каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) Делимобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Более 1400 водителей попали в стоп-листы столичных операторов каршеринга

В перспективе зарядные станции будут построены также в Казахстане и Белоруссии. Инфраструктура электрозарядных станций будет развернута как в закрытых для доступа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания "зеленых зонах" и природно-парковых территориях, так и на дорогах общего пользования в населенных пунктах Краснодарского края. В ближайшее время КРЭТ планирует реализовать аналогичные проекты в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Пока электромобили будут импортированы, но рассматривается возможность в будущем собирать или производить их на территории России.

В прошлом году об инвестициях в каршеринг электромобилей объявили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Enel. Стороны хотят запустить пилот в Москве, по результатам которого будет приниматься решение о дальнейшем масштабировании проекта в другие города России.

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