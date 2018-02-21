В Москве убрали несколько наземных переходов для безопасности пешеходов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наземные переходы, которые были спроектированы на нескольких улицах Москвы в рамках реорганизации городского пространства, убрали в целях безопасности пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее в соцсетях появилась информация, что житель столицы подал в суд на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы после того, как на двух улицах города исчезли наземные пешеходные переходы, созданные в рамках реорганизации городского пространства в 2017 году. Так, переходы были ликвидированы на улице Каланчевская в районе пересечения с Садовой-Спасской улицей и на улице Верхняя Сыромятническая в районе пересечения с улицей Земляной вал.

"Мы мониторили ситуацию, и статистика "после" изменений стала хуже чем "до" — увеличились случаи ДТП с пешеходами. Также за счет переходящих по переходу пешеходов, которые шли неравномерно, создавался затор из автомобилей, которые не могли съехать с Садового кольца. Совместно с ГИБДД мы решили убрать наземные переходы", — говорится в сообщении.

По словам ЦОДД, средняя скорость в вечерний час пик составляла 10-15 километров в час, а длина затора доходила до нескольких километров, создавая значительные затруднения как для личного, так и общественного транспорта. "Естественно, это (ликвидация пешеходных переходов — ред.) сделано с учетом того, что там есть подземные пешеходные переходы, по которым пешеходы могут быстро и безопасно перейти дорогу", — отметили в центре.

В ведомстве подчеркнули, что решение убрать переходы на данных улицах является оптимальным для безопасности пассажиров. "Мы понимаем, что по наземному переходу быстрей и, возможно, удобней перейти дорогу, но на данный момент – это оптимальное решение для данных улиц с учетом безопасности пешеходов. Мы продолжаем мониторинг ситуации. Главным для нас является человеческая жизнь, а не мнение блогеров, которые решили попиариться и заработать на этом деньги, при этом не имея объективных аргументов", — подчеркнули в ЦОДД.