МЧС предупредило москвичей о грядущих морозах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Москвы о приходе аномальных морозов, температура может упасть до —28 градусов.
В ведомстве порекомендовали москвмчам лишний раз не выходить из дома. Если же такая необходимость возникла, следует намазать лицо и руки защитным кремом (не увлажняющим), тепло одеться и постоянно двигаться.
Автолюбителям в морозы посоветовали отказаться от дальних поездок. В МЧС призвали водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.