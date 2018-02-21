МЧС предупредило москвичей о грядущих морозах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Москвы о приходе аномальных морозов, температура может упасть до —28 градусов.

"С 23 февраля по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов по Цельсию, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы" — говорится в сообщении столичного главка МЧС в Twitter

В ведомстве порекомендовали москвмчам лишний раз не выходить из дома. Если же такая необходимость возникла, следует намазать лицо и руки защитным кремом (не увлажняющим), тепло одеться и постоянно двигаться.

Автолюбителям в морозы посоветовали отказаться от дальних поездок. В МЧС призвали водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.