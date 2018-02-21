В Госархиве пояснили правила доступа к документам по Нюрнбергскому процессу

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Коллекция уникальных документов по Нюрнбергскому процессу, подаренная Госархиву (РГАСПИ) факультетом журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, станет доступной после их описи в случае согласия дарителя, рассказали РИА Новости в Госархиве.

Ранее сообщалось, что журфак МГУ передал в дар Госархиву уникальную коллекцию документов по Нюрнбергскому процессу, принадлежавших преподавателю МГУ, который работал секретарем советской части Нюрнбергского Международного военного трибунала.

"В случае дарения документов они могут быть доступны после того, как они встанут на госучет и на них будет составлена опись по нашим правилам. Они будут доступны для всех, если даритель не накладывает какие-либо ограничения на использование", — сообщили РИА Новости в Госархиве.

Как пояснили в пресс-службе МГУ, архив журфака получил документы в дар от доцента факультета Нинели Ванниковой и ее мужа, преподавателя филологического факультета МГУ Константина Цуринова, который в 1945–1947 годах работал синхронным переводчиком, а затем секретарем советской части Нюрнбергского Международного военного трибунала.

"На протяжении многих лет он собирал книги и публикации в прессе о Нюрнбергском процессе. Кроме того, специалистов РГАСПИ заинтересовали рукописные документы — папки с черновиками и переводами текстов с пометками Цуринова, его заметками и пояснениями", — отметили на факультете.