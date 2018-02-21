В Госархиве пояснили правила доступа к документам по Нюрнбергскому процессу

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Коллекция уникальных документов по Нюрнбергскому процессу, подаренная Госархиву (РГАСПИ) факультетом журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, станет доступной после их описи в случае согласия дарителя, рассказали РИА Новости в Госархиве.
"В случае дарения документов они могут быть доступны после того, как они встанут на госучет и на них будет составлена опись по нашим правилам. Они будут доступны для всех, если даритель не накладывает какие-либо ограничения на использование", — сообщили РИА Новости в Госархиве.
Как пояснили в пресс-службе МГУ, архив журфака получил документы в дар от доцента факультета Нинели Ванниковой и ее мужа, преподавателя филологического факультета МГУ Константина Цуринова, который в 1945–1947 годах работал синхронным переводчиком, а затем секретарем советской части Нюрнбергского Международного военного трибунала.
"На протяжении многих лет он собирал книги и публикации в прессе о Нюрнбергском процессе. Кроме того, специалистов РГАСПИ заинтересовали рукописные документы — папки с черновиками и переводами текстов с пометками Цуринова, его заметками и пояснениями", — отметили на факультете.