Звезда вернется с "орбиты": на "Первом" рассказали, когда ждать Андрееву

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева, которая с понедельника перестала вести программу "Время" для европейской части России, вернется туда после того, как ее команда и она сама овладеют всеми технологическими возможностями новой студии, рассказали на Первом канале.
Звезда на "орбите"
Сама телеведущая в своем аккаунте в Instagram разъяснила, как будет вести "Время", и зрители каких регионов смогут увидеть эту программу с ней в эфире.
"Я веду "Время" на всю страну… Я на "Орбитах" ее веду, но Москва и Питер и западные регионы ее не видят", — написала Андреева.
"Москва, как известно — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва", — добавила телеведущая.
В свою очередь гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, комментируя изменения в главной новостной передаче Первого канала, сообщил, что назначение Клейменова ведущим программы "Время" по будням на европейской орбите вместо Екатерины Андреевой является обычной рабочей рокировкой и никак не отразится на отношении зрителей к передаче.
"Это обычная рабочая рокировка… Зрители привыкли в свое время и к Клейменову, его хорошо знают", — заявил РИА Новости Лысенко, при этом отметив, что Клейменову понадобится время, чтобы восстановить свои навыки телеведущего, так как он долгое время не работал в кадре.
Время меняется, "Время" меняется
"Мы хотим не просто поменять какую-то техническую начинку: мы хотим создать некий новый стандарт главной новостной программы страны. Это проще всего объяснить и показать на своем примере. Я не хочу, чтобы ведущие работали в качестве "говорящих голов", которые просто произносят подводки к новостям, мне хочется большего. Я попытаюсь это сделать сам и все риски возьму на себя", — сказал Клейменов.
По его словам, в новой студии используются сложные современные технологи, призванные сделать новости ярче и нагляднее.
"Программа уже другая. Она еще не такая, какая должна быть, но она меняется. Это видно уже по двум эфирам ", — добавил он.
Вернется, когда научится
Клейменов в беседе с РИА Новости пояснил, что Андреева вернется в обновленный эфир телепрограммы "Время" после того, как ее команда овладеет всеми технологическими возможностями новой студии и всем инструментарием нового новостного стандарта.
"После каждого эфира идет мощнейший разбор полетов с режиссерскими бригадами, с теми, кто обеспечивает эфир. Идет наработка алгоритмов… Я, как человек, который эти перемены инициировал, знаю чуть больше, чем другие ведущие, какой должен быть результат. Моя задача — это все туда запустить, а потом, например, туда вернуть Катю, чтобы это все уже "зажило", — добавил Клейменов.
Он напомнил, что Андреева "не исчезла из эфира": она ведет новости, которые выходят на "гигантскую территорию": это Дальний Восток и Сибирь.