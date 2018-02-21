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Общество

Звезда вернется с "орбиты": на "Первом" рассказали, когда ждать Андрееву

16:2721.02.2018
(обновлено: 16:28 21.02.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Екатерина Андреева. Архивное фотоТелеведущая Екатерина Андреева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева, которая с понедельника перестала вести программу "Время" для европейской части России, вернется туда после того, как ее команда и она сама овладеют всеми технологическими возможностями новой студии, рассказали на Первом канале.

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В понедельник дирекция общественных связей Первого канала сообщила, что телепрограмма "Время", отметившая в этом году свой 50-й юбилей, начинает выходить из новой студии, оснащённой самыми современными технологиями. Первые после реновации выпуски программы "Время", выходящие на европейскую "орбиту", будет вести шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который был ответственным за запуск новых технологий. На телеканале уточнили, что телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками программы во всех зонах вещания Первого канала.

Звезда на "орбите" 

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Новость о замене Екатерины Андреевой на Клейменова при вещании на центральную Россию в будни вызывала небывалый ажиотаж среди интернет-пользователей. Программу "Время" Андреева вела с 1997 года и за 20 лет для многих стала практически лицом телеканала.

Сама телеведущая в своем аккаунте в Instagram разъяснила, как будет вести "Время", и зрители каких регионов смогут увидеть эту программу с ней в эфире.

"Я веду "Время" на всю страну… Я на "Орбитах" ее веду, но Москва и Питер и западные регионы ее не видят", — написала Андреева.

"Москва, как известно — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва", — добавила телеведущая.

В свою очередь гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, комментируя изменения в главной новостной передаче Первого канала, сообщил, что назначение Клейменова ведущим программы "Время" по будням на европейской орбите вместо Екатерины Андреевой является обычной рабочей рокировкой и никак не отразится на отношении зрителей к передаче.

"Это обычная рабочая рокировка… Зрители привыкли в свое время и к Клейменову, его хорошо знают", — заявил РИА Новости Лысенко, при этом отметив, что Клейменову понадобится время, чтобы восстановить свои навыки телеведущего, так как он долгое время не работал в кадре.

Время меняется, "Время" меняется 

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как рассказал РИА Новости руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, Первый канал намерен развивать новый стандарт подачи новостей, от ведущих программы "Время" теперь требуется не просто читать подводки к новостям, а передвигаться по студии и уметь взаимодействовать с современными технологиями.

"Мы хотим не просто поменять какую-то техническую начинку: мы хотим создать некий новый стандарт главной новостной программы страны. Это проще всего объяснить и показать на своем примере. Я не хочу, чтобы ведущие работали в качестве "говорящих голов", которые просто произносят подводки к новостям, мне хочется большего. Я попытаюсь это сделать сам и все риски возьму на себя", — сказал Клейменов.

По его словам, в новой студии используются сложные современные технологи, призванные сделать новости ярче и нагляднее.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Время во всех смыслах идет вперед: и программа, и астрономическое время. Мы должны меняться вместе с ним. Мы сделали технологический прыжок вперед, теперь надо научиться всем этим владеть… Мир меняется, время меняется, нужна динамика и нужна новая подача новостей. Вы не будете смотреть статичную архаичную программу со старыми методами. Мы хотим, чтобы это было более наглядно, ярче, чтобы была интересная картинка, чтобы можно было полнее и интереснее рассказывать о новостях, и чтобы, конечно, нас смотрели", — сказал Клейменов.

"Программа уже другая. Она еще не такая, какая должна быть, но она меняется. Это видно уже по двум эфирам ", — добавил он.

Вернется, когда научится

Клейменов в беседе с РИА Новости пояснил, что Андреева вернется в обновленный эфир телепрограммы "Время" после того, как ее команда овладеет всеми технологическими возможностями новой студии и всем инструментарием нового новостного стандарта.

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По его словам, в настоящее время команда, работающая над созданием программы "Время" и ведущие других эфиров активно осваивают новые возможности, которые предоставляет им новая студия.

"После каждого эфира идет мощнейший разбор полетов с режиссерскими бригадами, с теми, кто обеспечивает эфир. Идет наработка алгоритмов… Я, как человек, который эти перемены инициировал, знаю чуть больше, чем другие ведущие, какой должен быть результат. Моя задача — это все туда запустить, а потом, например, туда вернуть Катю, чтобы это все уже "зажило", — добавил Клейменов.

Он напомнил, что Андреева "не исчезла из эфира": она ведет новости, которые выходят на "гигантскую территорию": это Дальний Восток и Сибирь.

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