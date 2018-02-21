РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Суд оставил без движения иск Европейского университета к Рособрнадзору

16:1721.02.2018
(обновлено: 16:19 21.02.2018)
0460
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фотоСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Европейского университета к Рособнадзору, где вуз настаивает на признании незаконным акта проверки, на основании которой университет в декабре в третий раз получил отказ в выдаче образовательной лицензии, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Европейскому университету предложили новое место под корпус в Петербурге

"Арбитражный суд… рассмотрев вопрос о принятии заявления АНО ВО "Европейский университет в Санкт- Петербурге"… к Рособрнадзору… о признании незаконными акта проверки, приказа, уведомления… установил, что заявление подано с нарушением требований… Суд определил… оставить заявление, поступившее в суд, без движения на срок до 15 марта", — говорится в определении арбитража.

Как уточнила РИА Новости руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, вуз оспаривает результаты проверки, которую Рособрнадзор начал в октябре 2017 года. "Это проверка, которая началась 17 октября, и на ее основании был выпущен последний приказ об отказе в выдаче лицензии, датированный 5 декабря", — отметила она.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче образовательной лицензии, соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства за подписью замминистра образования — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. Тогда ведомство поясняло, что причиной этого решения стало несоответствие вуза лицензионным требованиям, а также "установленный факт" предоставления университетом недостоверной информации. Рособрнадзор отмечал также, что Европейский университет в Петербурге вправе вновь подать соответствующее заявление.

Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Фото : Европейский Университет в Санкт-Петербурге
Рособрнадзор пояснил, почему отказал Европейскому университету в лицензии
Самолетова в среду сообщила РИА Новости, что сейчас идет подготовка необходимых документов, очередное заявление о выдаче образовательной лицензии планируется направить в Рособрнадзор в марте.

История отказов в лицензии

Это будет четвертая попытка Европейского университета получить лицензию. Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую. В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии. Как сообщал в октябре на встрече со студентами и преподавателями ректор университета Николай Вахтин, вуз не оставит попыток получить новую лицензию, однако на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет в декабре 2017 года получил отказ в третий раз.

Молодые люди в вузе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российские вузы смогут получать аккредитацию в электронном виде
У Европейского университета также возникли проблемы со зданием. Ранее вуз арендовал помещение Малого мраморного дворца на Гагаринской улице, однако в декабре 2016 года городской комитет имущественных отношений направил Европейскому университету уведомление об одностороннем отказе от исполнения арендного договора из-за нарушения условий охранного обязательства на особняк. Причиной такого решения стала, в частности, перепланировка ряда помещений исторического здания, а также установка металлопластиковых окон и кондиционеров на дворовых фасадах. Европейский университет освободил особняк Гагаринской улице в ноябре.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена