Суд оставил без движения иск Европейского университета к Рособрнадзору

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Европейского университета к Рособнадзору, где вуз настаивает на признании незаконным акта проверки, на основании которой университет в декабре в третий раз получил отказ в выдаче образовательной лицензии, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Арбитражный суд… рассмотрев вопрос о принятии заявления АНО ВО "Европейский университет в Санкт- Петербурге"… к Рособрнадзору… о признании незаконными акта проверки, приказа, уведомления… установил, что заявление подано с нарушением требований… Суд определил… оставить заявление, поступившее в суд, без движения на срок до 15 марта", — говорится в определении арбитража.

Как уточнила РИА Новости руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова, вуз оспаривает результаты проверки, которую Рособрнадзор начал в октябре 2017 года. "Это проверка, которая началась 17 октября, и на ее основании был выпущен последний приказ об отказе в выдаче лицензии, датированный 5 декабря", — отметила она.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче образовательной лицензии, соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства за подписью замминистра образования — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. Тогда ведомство поясняло, что причиной этого решения стало несоответствие вуза лицензионным требованиям, а также "установленный факт" предоставления университетом недостоверной информации. Рособрнадзор отмечал также, что Европейский университет в Петербурге вправе вновь подать соответствующее заявление.

История отказов в лицензии

Самолетова в среду сообщила РИА Новости, что сейчас идет подготовка необходимых документов, очередное заявление о выдаче образовательной лицензии планируется направить в Рособрнадзор в марте.

Это будет четвертая попытка Европейского университета получить лицензию. Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую. В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии. Как сообщал в октябре на встрече со студентами и преподавателями ректор университета Николай Вахтин, вуз не оставит попыток получить новую лицензию, однако на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет в декабре 2017 года получил отказ в третий раз.

У Европейского университета также возникли проблемы со зданием. Ранее вуз арендовал помещение Малого мраморного дворца на Гагаринской улице, однако в декабре 2016 года городской комитет имущественных отношений направил Европейскому университету уведомление об одностороннем отказе от исполнения арендного договора из-за нарушения условий охранного обязательства на особняк. Причиной такого решения стала, в частности, перепланировка ряда помещений исторического здания, а также установка металлопластиковых окон и кондиционеров на дворовых фасадах. Европейский университет освободил особняк Гагаринской улице в ноябре.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.