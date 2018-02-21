Госдума поддержала проект об уточнениях в миграционном учете иностранцев

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Законопроект вносит изменения в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Законодательная инициатива, в частности, предлагает уточнить понятия "место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации". Местом пребывания, согласно новой норме, будет жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором лицо без гражданства фактически проживает, либо организация, по адресу которой данное лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случаях, установленных законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Предусматривается, что иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет. Также предлагается закрепить перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету. В том числе устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он работает или осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

По мнению ее авторов, это позволит устранить правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Проект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации и направлен на устранение выявленных им недостатков нормативного правового регулирования.