Госдума поддержала проект об уточнениях в миграционном учете иностранцев

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Законопроект вносит изменения в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
Законодательная инициатива, в частности, предлагает уточнить понятия "место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации". Местом пребывания, согласно новой норме, будет жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором лицо без гражданства фактически проживает, либо организация, по адресу которой данное лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случаях, установленных законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
По мнению ее авторов, это позволит устранить правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Проект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации и направлен на устранение выявленных им недостатков нормативного правового регулирования.