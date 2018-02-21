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Общество

Историю разведки надо рассказывать в школах и вузах, считают ветераны СВР

14:5921.02.2018
(обновлено: 16:12 21.02.2018)
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© Depositphotos / kotinЛекция в университете. Архивное фотоЛекция в университете. Архивное фото
© Depositphotos / kotin

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Историю российской разведки надо изучать в школах, в том числе организуя посещения выставок, посвященных выдающимся отечественным разведчикам, и проводя чтения новых книг, выходящих на эту тему, а также проводить лекции в вузах, что будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи на примерах людей, отдавших себя служению Родине, считают ветераны Службы внешней разведки РФ.

Писатель Николай Долгополов подписывает свою новую книгу Легендарные разведчики-2
© Фото : АО "Молодая гвардия"
Герои разведки: вышел новый сборник о тех, чьи имена были засекречены

В среду в Москве в Доме Российского исторического общества прошла презентация второй части сборника очерков "Легендарные разведчики" из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", автором которого стал заместитель главного редактора "Российской газеты", дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов. Затем открылась выставка "Золотые страницы истории российской внешней разведки", которая представляет собой галерею художественных портретов выдающихся разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота.

На этих мероприятиях присутствовали директор СВР Сергей Нарышкин, родственники и коллеги героев нового сборника и персонажей выставки, бывшие руководители и ветераны внешней разведки.

Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Подвиги разведчиков должны стать примером для молодежи, заявил Нарышкин
"Мы должны хранить свою историю и делать все возможное, чтобы передавать этот огромный багаж нашей молодежи. Когда наши исследователи, писатели, работают с архивными материалами, то я считаю, что они совершают подвиг – отдают свои силы и время изучению многогранной истории разведки", — сказал РИА Новости в кулуарах выставки сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

По мнению Морозова, новая книга пополнит тот багаж исторического наследия, который пока неизвестен российской молодежи, но который ей необходимо представить.

© AP PhotoБывший британский шпион Джордж Блейк в Москве. 15 ноября 2006
© AP Photo
Бывший британский шпион Джордж Блейк в Москве. 15 ноября 2006

"Полагаю, что нужно сделать все возможное, чтобы в школьных программах, пусть даже дополнительного образования, в плане патриотического воспитания были посещения подобных выставок, чтобы проходили чтения, посвященные людям, которые, работая за рубежом, отдали свои силы на благо Родины и защиты ее интересов", — сказал сенатор.

Советский разведчик Рудольф Абель возле суда в Бруклине
© AP Photo / AC
Рудольф Абель — человек, так и не назвавший противнику свое имя
С этим согласен другой ветеран разведки Михаил Богданов, ученик легендарного советского разведчика Кима Филби, бывшего лидером "Кембриджской пятерки" — группы из агентов советской разведки, в 1930–1950-х годах работавших в спецслужбах и МИД Великобритании и добывавших исключительно важную стратегическую информацию.

"Для воспитания молодежи эти мероприятия будут однозначно необходимы, и об этом надо будет говорить – вузам, школам. У меня был опыт — меня приглашали читать лекции по истории разведки для студентов МГИМО, и я видел колоссальный интерес к этой теме. И я уверен, что приди в любой другой вуз – там тоже будут аудитории, полные студентов, которые с интересом и пользой для себя, для своего развития будут слушать такие лекции", — сказал Богданов РИА Новости.

В конце 2017 года на историческом факультете МГУ начался цикл творческих встреч "История разведки – история страны", посвященных изучению истории российской внешней разведки с научной точки зрения. Инициатором цикла выступило пресс-бюро СВР. Перед слушателями будут выступать ветераны разведки, а также авторы документальных произведений о выдающихся отечественных разведчиках.

Ким Филби во время пресс-конференции в доме его родителей в Лондоне
© AP Photo
Невидимый фронт. Как советский разведчик Ким Филби предотвращал войны
Богданов отметил оригинальность исполнения портретов, представленных на нынешней выставке. "Все сделано с большим вкусом. Идеальна подборка портретов, она привлекает внимание. Меня греет то, что вместе собраны такие замечательные имена, на которых мы воспитывались, работая в разведке", — сказал собеседник агентства.

"Очень приятно, что в этой подборке представлены не только разведчики, родившиеся в нашей стране. Здесь есть Джордж Блейк и Ким Филби. Это очень приятно. Они всегда считали себя советскими разведчиками", — сказал Богданов.

Ким Филби (1912-1988) за годы работы на советскую разведку передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе. Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. Эти сведения помогли Красной армии одержать победу в том сражении и тем самым окончательно переломить ход Великой Отечественной войны в свою пользу.

© AP PhotoРазведчик Ким Филби
© AP Photo
Разведчик Ким Филби

Ветеран СВР полковник Джордж Блейк (род. в 1922), будучи в свое время офицером британской разведки, в 1950-х – начале 1960-х годов передавал СССР, в частности, разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные об уровне осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР.

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