В четверг в Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. Архивное фото

Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг, 22 февраля, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за аномально низкой температуры.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее столичные спасатели сообщили, что с 23 по 28 февраля 2018 года в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.

Согласно метеосводке, температура в Москве сейчас составляет минус 10 градусов.