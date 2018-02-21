Чайка рассказал о деградации российского следствия

ТУЛА, 21 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что в работе российских следователей за последние два десятилетия произошла деградация.

"Если 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел. И наступает деградация, и он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению", — сказал Чайка на совещании в Туле.

По его словам, на законные требования прокурора следователь должен реагировать в законном же порядке. "К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос", — считает Чайка.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "существенно усилить надзор за следствием … на всех уровнях".