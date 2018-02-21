Организаторы Универсиады-2019 закупят 40 тысяч презервативов

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Организаторы зимней Универсиады-2019 в Красноярске закупят 40 тысяч презервативов для обеспечения безопасности участников, сообщили РИА Новости в исполнительной дирекции Универсиады.

В дирекции отметили, что обеспечение охраны здоровья участников и гостей Студенческих игр является приоритетной задачей принимающей стороны.

"Исходя из опыта проведения международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, на Всемирную зимнюю Универсиаду планируется приобретение около 40 тысяч контрацептивов… Подчеркнем, что данное число (40 тысяч) является предварительным, учитывающим опыт летней Универсиады-2013 в Казани и XXII Олимпийских зимних игр в Сочи", — пояснили в дирекции.

По словам ее представителя, ожидается, что контрацептивы будут бесплатно распространяться в Деревне зимней Универсиады-2019 на специальных стойках, а также в медицинском центре Деревни. При планировании данного сервиса дирекция активно взаимодействует с "Красноярским краевым Центром профилактики и борьбы со СПИД". Решается вопрос о приобретении данной продукции за счет спонсорских средств.

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдет XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр готовятся 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры. Президент РФ назвал студенческий спорт одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.