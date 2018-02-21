Грудинин предложил обучать студентов технических специальностей на заводах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин предлагает обучать студентов технических специальностей непосредственно на производстве, в заводских цехах, и платить им зарплату, чтобы они не уходили с предприятий.

"Уже пора перейти на обучение в цехах", — сказал Грудинин на встрече с работниками Московского инструментального завода в рамках своей избирательной кампании в среду.

Он уточнил, что целесообразно было бы выплачивать студентам зарплату, чтобы они не стремились покидать предприятие. По мнению Грудинина, "закрепление кадров" на производстве является одной из главных задач государства в настоящий момент.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").