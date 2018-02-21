Ставки налога на игорный бизнес вырастут в Москве с 1 апреля в два раза

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) в среду приняли в окончательном чтении законопроект о повышении ставок налога на игорный бизнес в два раза с 1 апреля 2018 года, это позволит дополнительно привлечь в бюджет более 70 миллионов рублей.

Соответствующий законопроект, внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, поддержало большинство депутатов.

"Предлагается увеличить предельные ставки налога в отношении налогооблагаемой деятельности в данной сфере до максимально возможных — увеличить их в 2 раза, а также в отношении двух видов объектов налогообложения в этой деятельности также на предельно возможном уровне. Ввести их предлагается с 1 апреля 2018 года. Данный шаг позволит оптимизировать налоговые поступления в бюджет города, они составят более 70 миллионов рублей, при этом он не окажет негативного влияния на реальный сектор экономики города", — сказал в ходе заседания руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Согласно проекту, ставки налога увеличатся до 250 тысяч рублей за один процессинговый центр букмекерской конторы, аналогично увеличится ставка за один процессинговый центр тотализатора. До 14 тысяч рублей увеличится налог за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы. Также максимально возможную ставку в 3 миллиона рублей предлагалось установить за интерактивные ставки.