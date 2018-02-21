Екатерина Андреева прояснила слухи о своем уходе из программы "Время"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Андреева прокомментировала слухи о своем уходе из программы "Время" на Первом канале. Она заявила, что "Время" для нее "никогда не закончится".

По ее словам, теперь она будет работать в программе, рассчитанной на другие часовые пояса.

"Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея, — я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!" — написала Андреева в Instagram.

В 2018 году программа отметила 50-летие. Она начала выходить в эфир в 1968 году. Для многомиллионной аудитории Андреева уже давно стала символом программы. Она работает ведущей с 1997 года.

Возвращение Клейменова

Накануне Первый канал сообщил, что после десятилетнего перерыва в эфир программы "Время" возвращается заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов.

Он начал вести информационные программы на ОРТ (позже — на Первом канале) в 1997 году. Последний эфир "Времени" он провел в качестве ведущего в 2004 году.

"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии", — говорится на странице СМИ в Instagram.

Рабочая рокировка

Андреева и другой телеведущий Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.

Гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко заявил, что назначение Клейменова вместо Андреевой — это обычная рабочая рокировка.

"Зрители привыкли в свое время и к Клейменову, его хорошо знают", — отметил Лысенко, подчеркнув, что это никак не отразится на отношении зрителей к телепередаче.

Однако Клейменову понадобится время, чтобы восстановить навыки телеведущего, так как он долгое время не работал в кадре, заключил Лысенко.