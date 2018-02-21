РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Герои разведки: вышел новый сборник о тех, чьи имена были засекречены

11:1221.02.2018
(обновлено: 11:16 21.02.2018)
01500
© Fotolia / xyКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / xy

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый сборник о выдающихся отечественных разведчиках "Легендарные разведчики-2", вышедший в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", необычен по своему содержанию — в нем представлены как новые уникальные материалы и версии событий, касающиеся уже известных разведчиков, так и рассказы о тех разведчиках, имена которых были рассекречены относительно недавно.

Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подвиги разведчиков должны стать примером для молодежи, заявил Нарышкин
Презентация новой книги прошла во вторник в медиацентре "Российской газеты", а в среду в Доме Российского исторического общества сборник представил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

О некоторых героях нового сборника и с какими материалами о них могут познакомиться читатели, РИА Новости рассказал автор книги, заместитель главного редактора "Российской газеты", дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов.

Письма в американскую тюрьму

"Я не мог не возвратиться к двум героям, о которых я рассказывал в предыдущих книгах — Вильяму Генриховичу Фишеру, ставшему широко известным как Рудольф Абель, и Николаю Ивановичу Кузнецову. Эти люди остаются одними из символов нашей разведки", — сказал Долгополов.

Советский разведчик Рудольф Абель возле суда в Бруклине
© AP Photo / AC
Рудольф Абель — человек, так и не назвавший противнику свое имя
"Фишер — первый герой разведки, о котором я написал в 1993 году. И все эти годы я поддерживал отношения с его родственниками – с родной дочкой Эвелиной и с приемной дочерью Лидией Боярской. С Лидией Борисовной мы встречались годами. Это было по-настоящему семейное общение, мы не пропускали ни одного дня рождения Вильяма Генриховича", — добавил автор книги.

В доме Лидии Боярской стоял большой сундук, который она вместе с гостями доставала и отрывала — там хранились оставшиеся от легендарного разведчика фотографии, рукописи, книги, в основном на английском языке, и множество писем.

"Предчувствия свой уход, Лидия Борисовна, на мой взгляд, очень аккуратно распоряжалась этим оставшимся наследием, которое осталось от Вильяма Генриховича. Часть материалов она передала мне", — сказал Долгополов.

© Фото : пресс-бюро СВРВильям Генрихович Фишер
© Фото : пресс-бюро СВР
Вильям Генрихович Фишер

По его словам, особую ценность представляет переписка, которую родственники Фишера вели с ним, находившимся в американской тюрьме, а также с Красным Крестом, американским адвокатом разведчика Джеймсом Донованом и даже с президентом США Джоном Кеннеди.

Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в фотобанк
В МГУ рассказали о судьбах разведчиков, связанных с Курской битвой
"В этих письмах было очень много нового. Лидия Борисовна хотела, чтобы они были опубликованы после ее ухода. И вот это не так давно случилось. Я сделал копии писем и опубликовал их содержание в книге", — добавил Долгополов.

Каждое письмо от родных сначала по-русски писала жена разведчика — Елена Степановна. Затем письмо переписывала по-английски блестяще знавшая язык дочь Эвелина. Наконец, этот текст вновь переписывался — но уже рукой Елены Степановны, которая подписывала письмо как Эля, Эллен Абель. Письмо переправлялось советской разведкой в ГДР, в Лейпциг, где по легенде якобы жила Эля. Оттуда письма и уходили в США.

"Благодаря этим письмам открылись ранее совершенно непонятные для меня вещи. Например, я очень часто бывал в квартире Вильяма Генриховича в районе Проспекта Мира. Вся она была увешана множеством самых разных картин, которые нарисовал разведчик. И самые хорошие, как мне казалось, были с американскими сюжетами. Но я не мог понять, откуда эти картины? Эвелина Вильямовна мне не рассказывала, а Лидия Борисовна не знала. А я думал, что все вещи Фишера после его ареста остались в США", — рассказал Долгополов.

Ким Филби во время пресс-конференции в доме его родителей в Лондоне
© AP Photo
Невидимый фронт. Как советский разведчик Ким Филби предотвращал войны
"И среди писем я нашел большую бумагу, опись – оказывается, американцы переслали вещи Вильяма Генриховича в Советский Союз. Там были очень скромные вещи, но главное – картины. Возможно, это в какой-то мере показало нашим, что не все так плохо – несмотря на то что Фишер получил длительный, по существу пожизненный срок, может быть, американцы пойдут на какие-то шаги. Эти вещи прибыли в Москву, и семья относилась к ним очень бережно, особенно Елена Степановна. Сестры рассказывали, что мать просто холила и лелеяла картины, развешивала их, готовилась к возвращению мужа, в которое она верила", — добавил автор книги.

Возможно, главным сигналом, который подал арестованный Фишер в Москву, стало то, что он для американской контрразведки назвался именем своего умершего к тому времени друга Рудольфа Абеля, тоже разведчика. Тем самым Фишер дал понять, что он ничего и никого не выдал противнику.

О настоящем Рудольфе Абеле тоже рассказано в новой книге.

"Эвелина подробно рассказывала мне об этом человеке. Он его называла "дядя Рудольф" или "дядя Руди". Из этих воспоминаний проглядывает образ очень сильного разведчика, нелегала и диверсанта", — сказал Долгополов.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПредседатель КГБ при Совете министров СССР Владимир Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конана Молодого (2-й справа)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель КГБ при Совете министров СССР Владимир Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конана Молодого (2-й справа)

Версии гибели Кузнецова и Зорге

В сборнике представлены и новые версии гибели легендарных разведчиков Николая Кузнецова и Рихарда Зорге.

Кузнецов погиб весной 1944 года на Западной Украине в неравном бою с бандеровцами.

Советский разведчик периода холодной войны Конон Молодый
© Public domain
Книга о легенде советской разведки времен "холодной войны" вышла в Москве
"Нашлись материалы – об этом, конечно, нельзя было писать и говорить в советское время, — что Кузнецова каким-то образом выдали люди, которых можно назвать своими. Это были люди из так называемого подпольного горкома Ровно. И я привел новую версию, подчеркну — только версию тех событий, эти документы я аккуратно в книге изложил", — рассказал Долгополов.

Также в книге приведены четыре версии ареста Рихарда Зорге японской контрразведкой в 1941 году.

"Я делаю такой вывод – невозможно было под тем "колпаком", который организовали японцы, проработать девять лет. Но Зорге удалось это сделать", — отметил автор книги.

Был ли разведчиком Примаков?

Часть книги отдана ответам на вопрос, были ли профессиональными разведчиками выдающийся российский дипломат и политик, бывший директор СВР академик Евгений Примаков, а также певица Ольга Чехова.

"Конечно же, в силу блестящего знания Евгением Максимовичем Востока, я думаю, его аналитические материалы, подготовленные по итогам командировок в тот регион, читали не только в ЦК КПСС, но и в КГБ", — сказал Долгополов.

Советские воины. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Как разведка США в годы холодной войны собирала данные о советском оружии
"Во главе Службы внешней разведки Евгений Максимович проработал четыре с половиной, как он говорил, счастливых года. Но можно ли руководить всем механизмом современной российской разведки, не будучи разведчиком? Да, конечно, он стал разведчиком, и эти годы во главе СВР были годами именно годами разведчика", — добавил автор сборника.

Ольга Чехова была актрисой Третьего Рейха и считалась любимицей Гитлера. Но была ли она агентом НКВД, готовая совершить покушение на германского фюрера, как иной раз доводится читать?

"Из Ольги Чеховой зачастую делают суперразведчицу. Я рассказываю, что она делала и не делала, но при этом пишу о том, что по-настоящему сделал другой разведчик, ее брат Лев Книппер. Когда в Москве осенью 1941 года было введено осадное положение, он перешел на нелегальное положение, готовый выполнить задание органов госбезопасности", — пояснил Долгополов.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛидер фракции "Отечество" Евгений Примаков в Госдуме РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Лидер фракции "Отечество" Евгений Примаков в Госдуме РФ

Разведка и церковь

По словам Николая Долгополова, для него дорог и опубликованный в книге рассказ о выдающемся советском разведчике Иване Михееве.

"В октябре 1997 года я встретился на выставке художников-разведчиков с Иваном Ивановичем Михеевым. Передо мной стоял батюшка с шестью колодками орденских планок!" — рассказал журналист.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Загнанный волк. Как брали в плен фельдмаршала Паулюса
"Он очень коротко и очень емко рассказал мне, что он сделал. Но писать тогда еще о нем было нельзя. Иван Иванович сравнительно недавно умер, и теперь я написал о том, что он сделал в разведке, будучи в рясе священника. Он сознательно перешел из разряда неверующих в разряд воцерковленных людей, при этом попросил, чтобы его, священника, оставили в разведке", — сказал Долгополов.

"Иван Иванович сделал очень много доброго для церкви. А то, что он сделал во время войны, будучи разведчиком, просто фантастично", — добавил он.

Стоицизм полковника "Икс"

Одна из глав новой книги состоит всего из единственного листа текста. Она посвящена "полковнику "Икс", судьба которого, наверное, тоже может считаться одним из символов нелегальной разведки.

"Это символ стоического преодоления просто-таки нечеловеческих испытаний, выпавших на долю разведчика-нелегала", — сказал Долгополов.

Семнадцать лет этот человек в одиночку проработал за границей. Однажды руководство устроило ему встречу с сыном, привезя мальчика в Европу, куда с командировкой приехал и нелегал. После встречи сын вернулся обратно, чтобы дождаться возвращения отца.

Сталинградская битва
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой
Но произошла беда — мальчик утонул во время отдыха в лагере. Разведчик смог вырваться на его похороны — только на один день и вернулся обратно в страну пребывания, чтобы мужественно продолжать работу.

Когда срок его работы за границей истек, он вернулся на родину, был награжден Звездой Героя. И трагически погиб.

"Он был пожилым, и у него, видимо, было плохое зрение. И попал под машину, которую не заметил", — сказал Долгополов.

Фотографии этого разведчика нет. Символична пустая рамка, где должно было быть размещено фото героя. "Его имя не раскрывается и, я думаю, никогда не будет рассекречено", — отметил автор книги.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена