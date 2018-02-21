Госдума приняла закон о создании фонда данных зондирования Земли из космоса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, который предусматривает создание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
Закон относит к данным дистанционного зондирования Земли из космоса первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры, установленной на борту космических аппаратов; а также материалы, полученные в результате обработки таких первичных данных. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.
Данные с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения будут храниться не только в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли, но и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
Фонд создается для оптимизации расходования бюджетных средств и содействия экономическому развитию РФ путем рационального и эффективного использования космической техники и космических технологий, отмечается в документе.