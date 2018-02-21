Госдума приняла закон о создании фонда данных зондирования Земли из космоса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, который предусматривает создание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

Фонд будет находиться в ведении Роскосмоса и включать в себя данные с государственных и негосударственных космических аппаратов, получаемые и закупаемые за счет средств федерального бюджета, и другую информацию.

Закон относит к данным дистанционного зондирования Земли из космоса первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры, установленной на борту космических аппаратов; а также материалы, полученные в результате обработки таких первичных данных. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.

Данные с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения будут храниться не только в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли, но и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Предполагается, что данные и их копии из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли будут предоставляться за плату по запросам федеральных, региональных и местных органов власти, подведомственных им учреждений и унитарных предприятий и иных юридических и физлиц. Максимальный срок их предоставления — 10 рабочих дней со дня обращения. Плата за предоставление данных из федерального фонда будет зачисляться в доход федерального бюджета. Правительство РФ установит порядок определения размера этой платы.

Фонд создается для оптимизации расходования бюджетных средств и содействия экономическому развитию РФ путем рационального и эффективного использования космической техники и космических технологий, отмечается в документе.