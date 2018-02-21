МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главный репродуктолог минздрава Чувашии Сергей Милаев объяснил высказывание министра здравоохранения региона о высоком риске бесплодия при большом количестве половых партнеров, заявив, что частая их смена действительно может привести к бесплодию.

Во вторник местное издание "Правда ПФО" привело высказывание министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, которое вызвало большой общественный резонанс. В частности, глава минздрава региона заявил, что "если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, значит, 100% бесплодие". Местное СМИ также привело аудиозапись слов министра и уточнило, что оно было сделано 19 февраля в рамках доклада Викторова на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год.

"Учитывая широкую распространенность инфекций, передающихся половым путем, и высокую контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым — ред.), можно утверждать, что даже небольшое количество половых партнеров и их частая смена могут привести к трубно-перитониальному бесплодию", — говорится в заявлении главного врача БУ "Президентский перинатальный центр" минздрава Чувашии Сергея Милаева, опубликованном на сайте министерства здравоохранения региона.

Он уточнил, что переболевшим хроническими инфекциями, передающимися половым путем, не стоит думать, что детей однозначно не будет. "Раннее выявление и полноценное лечение может свести к минимуму последствия этого воспаления и минимальному развитию спаек. Но риск развития последствий все равно остается. Некоторые могут возразить, что они переболели без последствий. Но играть в такую рулетку мы не советуем. Именно вам может не повезти", — объяснил Милаев.

Он подчеркнул, что "наша главная задача как родителей – воспитание в наших детях целомудренности, являющейся самым надежным залогом здоровья, в том числе репродуктивного". "Ведь любую болезнь легче предотвратить, чем лечить", — сказал главный репродуктолог региона.

По информации Милаева, самая распространенная форма бесплодия – это трубно-перитониальный фактор, связанный с нарушением проходимости маточных труб и их функциональности за счет развития спаек. Это своеобразные рубцовые ткани, развивающиеся после воспалительных заболеваний брюшной полости, в том числе малого таза. По данным отделения репродукции БУ "Президентский перинатальный центр" минздрава Чувашии, частота данного фактора в структуре бесплодия достигает 35%.

"Любые воспалительные заболевания малого таза могут приводить к трубно-перитониальному бесплодию. К этим воспалительным заболеваниям относятся в том числе банальные хронические аднекситы и сальпингиты (воспаления придатков). Эти воспаления могут быть вызваны как патологическим развитием собственной флоры, живущей в организме мужчин и женщин, так и инфекциями, передающимися половым путем", — подчеркнул Милаев.

"Среди часто встречающихся и самых злостных инфекций, передающихся половым путем — трихомонады, хламидии, уреаплазмы и гонококки. По мировым данным, частота распространения только одного хламидиоза среди молодежи достигает 30% ввиду его затрудненной диагностики и стертой клинической картины заболевания. Контагиозность при инфекциях, передающихся половым путем, достигает 50% при однократном половом акте без барьерной контрацепции", — резюмировал главврач перинатального центра Чувашии.