Госдума приняла закон о валютной зарплате россиян за рубежом

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте.

Документ обеспечивает возможность получения проживающими за пределами РФ российскими гражданами зарплаты и других выплат, связанных с их работой за рубежом по заключенным с юрлицами — резидентами трудовым договорам, в иностранной валюте. Для этого операции по выплате зарплаты и иные выплаты в иностранной валюте в подобных случаях включаются в перечень разрешенных валютных операций.

Закон также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.

В соответствии с действующим российским валютным законодательством граждане России, работающие за рубежом, могут получать зарплату от своих работодателей (юрлиц-резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован, считает правительство.

Принятый сегодня закон также предусматривает возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами. В соответствии с действующим законодательством дипломаты и чиновники сейчас имеют право получать зарплату в иностранной валюте только на свои счета за рубежом. Законом предусматривается возможность получения ими таких выплат на российские счета.

В январе Госдумой был принят закон, вносящий корреспондирующие поправки в Трудовой кодекс РФ.