Отлов нерпы на Байкале даст мех и рабочие места, сообщили в Минсельхозе

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Разрешение на отстрел нерпы на Байкале в промышленных целях даст региону новые рабочие места, а также позволит добывать ценный мех и сырье для медицинских целей, сообщили РИА Новости в Минсельхозе республики.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в Бурятии в течение нескольких месяцев обсуждается идея возврата практики промышленного отстрела байкальской нерпы. По данным издания, о том, что популяция животного превысила "все разумные пределы", заявил министр природных ресурсов республики Юрий Сафьянов, а в Росрыболовстве обещали научно обосновать необходимость отмены запрета на отстрел.

По данным властей региона, общая численность байкальской нерпы в последнее десятилетие неуклонно растет. С 2008 по 2017 годы она увеличилась с 91 до 131 тысячи голов. По данным специалистов, для решения регулирования популяции нерпы необходимо возобновление промышленной добычи нерпы в количестве 4-5 тысяч голов ежегодно без нанесения ущерба популяции.

"В случае отмены запрета промышленного вылова нерпы появятся новые рабочие места, в условиях запрета на промышленный вылов омуля. Нерпа может добываться с целью добычи и переработки жира для медицинских целей, а также ценного меха", — пояснили в Минсельхозе, не уточняя количество рабочих мест.

Байкальская нерпа (тюлень) — млекопитающее, которое обитает только в озере Байкал. Детеныши нерпы, бельки, появляются на свет с конца февраля до середины апреля. Новорожденные нерпы становятся легкой добычей браконьеров, убивающих их из-за ценного меха.