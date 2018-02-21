В МФЦ могут начать выдавать водительские права

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД России представить в кабмин предложение о реализации пилотного проекта получения водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца через региональные МФЦ, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"МВД России (В.А. Колокольцеву)… представить в правительство Российской Федерации предложения с проектом необходимых нормативных правовых актов о проведении пилотного проекта по выдаче водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения на базе региональных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.

Заседание комиссии, по итогам которой Медведев дал соответствующее поручение, состоялось 9 февраля 2018 года.