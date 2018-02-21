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Общество

В России сокращается число национальных языков, которые преподают в школе

09:1221.02.2018
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУченики на уроке чтения в начальной школе. Архивное фотоУченики на уроке чтения в начальной школе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Число национальных языков в России, которые преподаются в школе, ежегодно сокращается, и через несколько лет их количество может достигнуть лишь 4-5, рассказал профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий накануне международного Дня родного языка, который отмечается в среду.

На уроке по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости
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"В России около 100 языков. Из них только немногие являются языками образования. И их число действительно стремительно сокращается. Например, в 2015 году на 18 языках велось образование в России. В 2016 году этих языков уже 13. По 2017 году пока у меня нет данных, они еще не обобщены, но я подозреваю, что снова будет снижение. Наверное, по всей видимости, мы придем к тому, что через несколько лет будет 4-5 языков образования", — сказал РИА Новости Осадчий.

Он пояснил, что если на каком-либо языке не происходит учебного процесса, то он исчезает естественным образом. По его словам, только система образования способна спасать или напротив губить тот или иной язык.

"Тут, знаете, проблема, с одной стороны, политическая, и, с другой стороны, она еще экономическая. Все мы понимаем, что создание условий для изучения всех языков – это очень затратный процесс. Многие страны на него идут. Например, в Германии достаточно одному родителю написать заявление о том, что ребенок желает изучать свой родной язык, русский например, или украинский, или польский, как тут же администрация школы обязана такую возможность ребенку предоставить для него одного", — сказал он.

По его словам, в России тоже есть такой предмет, как родной язык. Он входит в ту часть образовательной программы, которая формируется регионом самостоятельно. Поэтому многие регионы за счет этой части образовательной программы сегодня сохраняют свои языки.

Учебники

Филолог отметил, что сегодня преподавать любой предмет в школе невозможно без современных учебников. Это и является главной проблемой для сохранения преподавания в школах национальных языков.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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"С точки зрения закона мы не имеем права преподавать ни один предмет без полноценного нормального учебно-методического обеспечения, проще говоря, без учебника, без рабочих тетрадей, без программы. А вот по малым языкам, по редким языкам таких учебников просто нет или есть какие-то абсолютно фрагментарные попытки как-либо описать данный язык", — сказал Осадчий.

По его словам, такие учебники содержат, как правило, какую-то часть грамматики, либо предназначены для начального уровня, либо, что чаще всего, являются устаревшими.

"Отсутствие современного полноценного учебно-методического обеспечения для таких редких языков является сегодня главной проблемой и главной причиной, почему эти языки исчезают. Нет никакого злого умысла, нет никакой политической задачи. Это процесс такой естественный. Не пишутся учебники носителями этих языков, значит, постепенно предмет из школ уходит. И тут можно обратиться к носителям исчезающих языков с предложением давать своим детям филологическое образование, направлять их на филологические факультеты, чтобы они впоследствии писали учебники своего родного языка. Пока не будем писать учебники, процесс вымирания языков не остановится", — сказал эксперт.

Когда сразу два родных языка

Как рассказал Осадчий, фундамент речевых компетенций ребенка закладывается в семье. При этом случаи, когда воспитание и общение с родителями идет сразу на двух языках – так называемый билингвизм – сейчас представляет большой интерес для научных исследований.

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"До сих пор непонятно, оказывает ли билингвизм какое-либо существенное влияние на развитие головного мозга, являются ли такие дети более умными, более быстрыми либо напротив им что-то мешает. Но, как правило, дети, которые сразу слышат два языка с рождения, чуть позже начинают говорить, чем их сверстники, живущие в моносреде", — сказал эксперт.

По словам ученого, впоследствии это не приводит к каким-то педагогическим отставаниям, а сами дети очень быстро наверстывают "упущенное" время.

"По всей видимости, это отставание связано с тем, что им приходится стартовать сразу с двух позиций. И необъяснимо пока, как так получается, что два языка не смешиваются в сознании билингвальных детей. Когда мама говорит с ним на русском, а папа – на немецком, все-таки они пусть с интерференцией, пусть иногда путая слова, но заговаривают на двух языках. Как это происходит, как они догадываются, как правильно делить слова и языковые системы, это большая загадка человеческого мозга", — сказал он.

Самое чистое произношение у сибиряков

Как пояснил эксперт, в языковой среде существует такое обстоятельство, как диалектное разнообразие. В немецком языке это диалектное разнообразие ярко выражено, а сами диалекты представляют большую ценность для носителей немецкого языка, которые очень гордятся тем, что говорят на каком-либо диалекте. В российском же обществе, наоборот, говорить на диалекте постыдно и считается признаком плохого образования.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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"В общем, это национальные уже вещи из области национального менталитета, которые очень сложно объяснить логически, но с которыми приходится считаться", — сказал Осадчий.

В России, по его словам, действует жесткая унификация и нормирование в преподавании русского языка – вся страна подтягивается под единую московскую норму, избегая диалектизмов и особенностей в подаче русского языка.

"Сибирь в этом плане является уникальным регионом. Дело в том, что Сибирь как культурно-языковое пространство формировалось из большого числа языковых основ. Это были и северные говоры, и южные, которые смешивались в сибирском пространстве. В таком языковом разнообразии людям для того, чтобы понимать друг друга, нужно выравниваться под какую-то норму. И Сибирь выровнялась под московскую норму. Поэтому на сегодняшний день у сибиряков одно из самых чистых произношений, в большей степени соответствующих московской норме", — заключил филолог.

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