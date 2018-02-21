Власти Бурятии объяснили причину отстрела байкальской нерпы

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Растущая численность байкальской нерпы, которая может спровоцировать эпизоотию (широкое распространение болезни животных) и нанести вред рыбной отрасли Бурятии, послужили причиной предложения о возврате промышленного отстрела животного, сообщили РИА Новости в Минсельхозе республики.

Ранее газета " Известия " сообщила, что в Бурятии в течение нескольких месяцев обсуждается идея возврата практики промышленного отстрела байкальской нерпы. По данным издания, о том, что популяция животного превысила "все разумные пределы", заявил министр природных ресурсов республики Юрий Сафьянов, а в Росрыболовстве обещали научно обосновать необходимость отмены запрета на отстрел.

По данным властей региона, общая численность байкальской нерпы в последнее десятилетие неуклонно растет. С 2008 по 2017 год она увеличилась с 91 до 131 тысячи голов.

"Да, существует (инициатива о возврате разрешения на отстрел) Чем она обусловлена? Первое — высокая численность популяции нерпы. Второе — угроза возникновения эпизоотии. Третье — возросшая численность нерпы наносит немалый ущерб рыбной отрасли республики, так как в рацион питания нерпы входят бычковые, голомянка, омуль и другие виды водных биоресурсов", — пояснили в Минсельхозе.

По данным специалистов, для решения регулирования популяции нерпы необходимо возобновление промышленной добычи нерпы в количестве от 4 до 5 тысячи голов ежегодно без нанесения ущерба популяции.

Байкальская нерпа (тюлень) — млекопитающее, которое обитает только в озере Байкал. Детеныши нерпы, бельки, появляются на свет с конца февраля до середины апреля. Новорожденные нерпы становятся легкой добычей браконьеров, убивающих их из-за ценного меха.