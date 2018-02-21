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Общество

"Яндекс" запустил каршеринг в Москве и Подмосковье

08:2521.02.2018
(обновлено: 08:30 21.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗнак Шипы на автомобиле. Архивное фотоЗнак Шипы на автомобиле. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Яндекс" запустил свой сервис поминутной аренды автомобилей — "Яндекс.Драйв", он начал работать в Москве и Московской области, говорится в сообщении интернет-компании.

Автомобиль службы Яндекс.Такси. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автопарк сервиса состоит 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur, которые находятся в операционном лизинге. Компания планирует расширять и регулярно обновлять парк.

Пользователь может найти и забронировать автомобиль с помощью мобильного приложения (уже доступно для устройств на iOS или Android). Можно также заранее включить прогрев машины. Завершить аренду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино и аэропорту "Шереметьево". В дальнейшем эта зона будет расширяться.

На момент запуска тарификация будет поминутной, цена аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки. Цену на текущий момент можно узнать при бронировании. Если человек арендует машину, например, по цене шесть рублей за минуту, она сохранится для него до конца аренды.

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© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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При этом цена аренды будет вычисляться в зависимости от дорожного движения и спроса. "Яндекс.Драйв" первым на рынке будет рассчитывать цены с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. Эта технология сделает стоимость услуги более гибкой и привлечет больше пользователей", — приводятся в сообщении слова руководителя геосервисов "Яндекса" Романа Чернина. Как пояснили в компании, например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу из-за пробок.

Кроме поминутной тарификации, в ближайшие дни на сервисе появится фиксированный тариф, когда стоимость поездки рассчитывается заранее и уже не меняется. Фиксированный тариф планируется запустить в тестовом режиме, поэтому первое время он будет доступен не всем.

Как отметили в компании, тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (КАСКО и ОСАГО) – как водителя, так и пассажира. Жизнь и здоровье водителя и каждого пассажира застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей, страховое покрытие по ОСАГО расширено до 1,4 миллиона рублей.

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