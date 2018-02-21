"Яндекс" запустил каршеринг в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "Яндекс" запустил свой сервис поминутной аренды автомобилей — "Яндекс.Драйв", он начал работать в Москве и Московской области, говорится в сообщении интернет-компании.
Пользователь может найти и забронировать автомобиль с помощью мобильного приложения (уже доступно для устройств на iOS или Android). Можно также заранее включить прогрев машины. Завершить аренду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино и аэропорту "Шереметьево". В дальнейшем эта зона будет расширяться.
На момент запуска тарификация будет поминутной, цена аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки. Цену на текущий момент можно узнать при бронировании. Если человек арендует машину, например, по цене шесть рублей за минуту, она сохранится для него до конца аренды.
Кроме поминутной тарификации, в ближайшие дни на сервисе появится фиксированный тариф, когда стоимость поездки рассчитывается заранее и уже не меняется. Фиксированный тариф планируется запустить в тестовом режиме, поэтому первое время он будет доступен не всем.
Как отметили в компании, тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (КАСКО и ОСАГО) – как водителя, так и пассажира. Жизнь и здоровье водителя и каждого пассажира застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей, страховое покрытие по ОСАГО расширено до 1,4 миллиона рублей.