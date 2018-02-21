ВЦИОМ отмечает рост числа россиян, желающих видеть своих родными военными

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Число россиян, желающих видеть своих родственников в рядах Вооруженных сил России, достигло максимального значения с момента начала измерений в 2012 году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
67.7%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"Отдать долг Родине, служить Отечеству — развитие этого тренда в мнениях россиян мы фиксируем последнее время. Растет престижность профессии защитника Родины на фоне непростой геополитической обстановки", — прокомментировал эти показатели генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.
Опрос также показал, что 73% россиян воспринимают армию как социальный институт, предоставляющий возможности роста (среди служивших этот показатель составляет 77%). О негативном влиянии армии на жизнь человека сказали 6% респондентов. Еще 12% полагают, что она не играет значимой роли в судьбах людей.
Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.