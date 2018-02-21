МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. День защитника Отечества все больше воспринимается среди россиян как праздник военных, а не мужчин в целом, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам опроса, День защитника Отечества сегодня все больше воспринимается россиянами не днем мужчин в целом (34%), а днем всех военнослужащих (39%). В 2005-2006 годах праздник 23 февраля считался скорее мужским днем (46% и 42%, соответственно), чем днем военнослужащих (32% и 31%). Про Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, как 12 лет назад, так и сегодня, вспоминает почти каждый пятый россиянин (19%).

Комментируя эти показатели, генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов отметил, что День защитника Отечества в последнее время стал для россиян "не праздником всех российских мужчин, а приобрел акцент, близкий по смыслу к своему названию".

Опрос также показал, что 39% россиян уверены, что армия, выполняя оборонительную функцию, в той или иной степени оказывает влияние на развитие общества и экономики. Чуть более четверти опрошенных полагают, что она играет ключевую роль в развитии всех сфер жизни страны, еще 24% участников опроса сказали, что армия – это, прежде всего, инструмент защиты государства от внешних угроз. При этом они считают, что этот инструмент не влияет на общество, хотя за последние три года эта доля снизилась (с 34% в 2015 году).

Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.