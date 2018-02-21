В России утвердили госуслуги, предоставляемые по комплексному запросу в МФЦ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень госуслуг, предоставляемых гражданам при одном комплексном запросе в многофункциональные центры (МФЦ) на получение сразу нескольких государственных и муниципальных услуг, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден такой перечень. Перечень содержит 30 государственных услуг, включенных в перечни государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу одного окна в МФЦ (утверждены постановлением правительства от 27 сентября 2011 года № 797)", — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что такая система позволит реализовать один из главных принципов — одного окна, увеличит число востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, а также поможет снизить коррупционные риски, затраты времени и денег гражданами.

"Для получения государственных или муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе заявителя, МФЦ будет направлять в органы, предоставляющие госуслуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ, а также сведения, документы и информацию, необходимые для предоставления включенных в комплексный запрос госуслуг", — следует из распоряжения.