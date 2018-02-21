В Приморье к дверям охотнадзора подкинули гималайского медвежонка

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Неизвестные подбросили одномесячного гималайского медвежонка к дверям охотнадзора в Приморье, его поселили в центр реабилитации, сообщает общественная организация "Центр "Тигр".

"Такого маленького питомца в центре реабилитации в селе Алексеевка еще не было. У нас поселился месячный гималайский медвежонок. Его подбросили к дверям охотнадзора, а уже оттуда перевезли в центр реабилитации. Месячный медвежонок оказался самцом весом 2400 граммов. Он был достаточно упитан, видимо, принесли сразу же после обнаружения", — говорится в сообщении.

Пока режим дня медвежонка состоит из сна, кормления и кратковременного бодрствования. Малыша кормят из бутылочки молочной смесью каждые четыре часа. Спит он в утепленном домике-берлоге. Специалисты надеются вырастить его здоровым и вернуть в лес.

Центр "Тигр" создан 19 сентября 2012 года. С этого времени здесь прошли реабилитацию 10 тигров и один африканский лев. Восемь тигров выпустили в дикую природу, пять из них адаптировались. Первая самка, Золушка, в декабре 2015 года зафиксирована с двумя тигрятами. А тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, образовали пару, позже Светлая была зафиксирована с потомством. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные.