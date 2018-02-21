Подмосковье получит услугу по анализу стиля вождения водителей автобусов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Перевозчики Подмосковья в мобильном приложении смогут анализировать стиль вождения работающих у них водителей, сообщил РИА Новости разработчик Региональной навигационно-информационной системы (РНИС), позволяющей эффективно управлять перевозками на наземном транспорте.

Система функционирует на оборудовании ГЛОНАСС отечественного производства. В настоящее время РНИС уже взаимодействует со всеми транспортными предприятиями региона, онлайн-контроль ведется за работой пассажирских автобусов, ремонтом дорог, уборкой улиц и движением школьных автобусов.

"В планах развития системы – создание на сайте РНИС Подмосковья и в мобильном приложении сервиса для пассажиров, который позволит узнавать о времени прибытия автобусов, изменениях маршрутов, пробках и даже региональных новостях. Кроме того, перевозчикам Подмосковья будут доступны дополнительные сервисы, например, анализ стиля вождения водителя пассажирского транспорта, применение которого позволит сократить количество ДТП (до 50%) и повысить безопасность перевозок", — сообщили в "Группе Т-1" (разработчик РНИС).

К июлю 2018 года количество подключенных транспортных средств к РНИС (пассажирский транспорт, дорожная техника, техника ЖКХ, школьные автобусы, и пр.) достигнет 100%. Общее количество пользователей РНИС к 2020 году должно быть не менее 20 тысяч. Ожидается, что эффективность использования пассажирского транспорта к 2019 году повысится на 10%, а к 2021 году — на 30%. Аналогичные показатели планируется достичь в работе дорожно-строительной и коммунальной техники.

"Окончательные итоги модернизации навигационной системы Подмосковья будут подведены 24 апреля в рамках Международного навигационного форума", — сообщили РИА Новости в пресс-службе НП "ГЛОНАСС".