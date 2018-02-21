РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Учат в школе. Что говорят в интернате под Челябинском, где насиловали детей

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:02 21.02.2018)
0379841
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнатыМужчина возле детской комнаты
© Fotolia / Photographee.eu

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Камила Туркина. В Лазурненской школе-интернате в Челябинской области изнасилованы как минимум семь воспитанников — с таким заявлением в местных СМИ выступили приемные родители пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Директора школы Любовь Останину после проведенной проверки уволили. По словам матерей подростков, в преступлении могут быть замешаны и некоторые сотрудники интерната. В жуткой истории разбиралось РИА Новости.

Вопиющая халатность

Коридор школы. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Директора челябинского интерната, где выявили случаи насилия, уволили
Официально потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. В их изнасиловании подозревается 51-летний местный житель. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" — за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами органов соцзащиты.

Как сообщает прокуратура региона, при проверке в интернате вскрылись нарушения. В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников, их плохо контролировали, заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений ограждения территории. Надзорный орган внес представление главе муниципального района.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что направит в Челябинскую область представителей своего аппарата.

"Воспитательница смотрела, как насилуют детей"

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Яровая просит передать дело челябинского интерната в центральный аппарат СК
Все началось с публикации в местных СМИ, которая тут же разлетелась по интернету. В ней говорилось, что воспитанники Лазурненской школы-интерната признались приемным родителям в том, что их неоднократно насиловали некоторые преподаватели детдома и посетитель, общавшийся с мальчиками в так называемом гостевом режиме.

От подробностей рассказанных мальчишками историй все пришли в ужас. По словам детей, 51-летний мужчина, которого воспитанники называли Серега, вывозил сирот на пикники, жарил с ними картошку, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а после этого насиловал в кустах.

Приемные мамы утверждают: руководство школы участвовало в организации оргий — это подтвердили сами подростки, которые видели, как "Серега" и его приятель расплачивались с воспитателями.

Изначально тревогу забила одна семья. Обратились за объяснениями к директору интерната. Однако та попыталась списать все на бурную фантазию подростка — дескать, дети с такой трудной судьбой склонны привирать и выдумывать всякие небылицы.

Но спустя некоторое время другой усыновленный воспитанник школы поведал приемным маме и папе точно такую же историю. Тогда несколько родителей скоординировались и решили срочно действовать: рассказы мальчишек совпадали до мельчайших деталей.

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / soupstock
Жителя Челябинской области подозревают в насилии над воспитанниками детдома
"Дети говорят, что воспитательница, которая приводила их к этому Сереге и его другу, просто стояла и смотрела, как их насилуют", — приводит слова одной из мам издание Chelyabinsk.ru.

Родители показывали мальчикам фотографии всех педагогов Лазурненской школы-интерната. О некоторых из них подростки отзывались хорошо, а других также обвинили в насилии: по заверениям детей, как минимум четверо учителей участвовали в совращении малолетних.

"Сын после того, как решился мне все рассказать, подошел и сказал: "Знаешь, мама, я так боялся! Они говорили, что утопят меня в озере или закроют в психушке на всю жизнь", — сообщила журналистами мама другого мальчика.

Адвокат из Челябинской области Андрей Лепехин, представляющий интересы одной из пострадавших семей, в разговоре с РИА Новости отметил, что после огласки в СМИ приемным родителям ребят угрожали — по телефону некий аноним потребовал немедленно прекратить дальнейшее общение с журналистами.

Тот самый "Серега" сейчас заключен под стражу, директор Останина уволена.

Реакция педагогов

Наручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кузнецова считает необходимым создать реестр лиц, осужденных за педофилию
За комментариями РИА Новости обратилось к сотрудникам Лазурненской школы-интерната. И вот что из этого вышло.

Получить какую-либо информацию по телефону не удалось — звонок там сбрасывают. Тогда мы решили связаться через соцсети.
На сайте учреждения есть полный список педагогов со всеми необходимыми сведениями — имена, фамилии и отчества, специальности и даже университеты, которые они окончили. Практически у каждого — активные аккаунты в социальных сетях.

Однако педагогический состав явно не в восторге от того, что им заинтересовались общественность и журналисты. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию о насилии в школе педагоги и психологи интерната отвечали откровенным хамством.

Первой в социальной сети "Вконтакте" мы нашли учительницу начальных классов Алену Николаевну Гавриленко. Имя, фамилия, место жительства — все совпадает. Она ответила на вопрос журналиста смайликом в виде непристойного жеста — среднего пальца. Мы поинтересовались, считать ли это официальным комментарием, однако ответа не последовало. (Все скриншоты имеются в распоряжении редакции)

Тюремная камера. Архивное фото
© Depositphotos / cunaplus
Эксперт прокомментировал проект о пожизненном заключении для педофилов
Аккаунт Гавриленко при этом пестрит милыми снимками с маленькими детьми и подписками на тематические сообщества для молодых мам и учителей начальной школы — образцовая хранительница домашнего очага.

Педагог-психолог Анна Александровна Штырхунова, занимающаяся в школе-интернате коррекционным воспитанием и обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, прочитала наши вопросы в социальной сети "ВКонтакте", но не удостоила нас никаким ответом. Зато моментально заблокировала аккаунт обратившегося к ней журналиста.

На ее странице тоже много снимков с детьми. Правда, спустя пару часов практически все фото бесследно исчезли. Информация на странице "ВКонтакте" — имя, родной город, вуз и место работы — полностью совпадают с теми, что указаны на сайте Лазурненской школы.

А вот у учителя технологии Евгения Александровича Курзакова на странице выложен отдельный альбом с фотографиями воспитанников интерната. На снимках ребята и их преподаватель запечатлены во время одной из совместных вылазок на пикник — мальчики и девочки пьют чай, едят сладости и прогуливаются вместе с педагогами.

Евгений Курзаков — единственный, кто нам ответил. "Все, что написано в интернете, — бред. Правду мы узнаем после того, как закончится следствие", — отрезал он. Вопрос о том, был ли он сам свидетелем насилия по отношению к воспитанникам детдома, учитель проигнорировал.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена