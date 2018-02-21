Учат в школе. Что говорят в интернате под Челябинском, где насиловали детей

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Камила Туркина. В Лазурненской школе-интернате в Челябинской области изнасилованы как минимум семь воспитанников — с таким заявлением в местных СМИ выступили приемные родители пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Директора школы Любовь Останину после проведенной проверки уволили. По словам матерей подростков, в преступлении могут быть замешаны и некоторые сотрудники интерната. В жуткой истории разбиралось РИА Новости.

Вопиющая халатность

Официально потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. В их изнасиловании подозревается 51-летний местный житель. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" — за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами органов соцзащиты.

Как сообщает прокуратура региона, при проверке в интернате вскрылись нарушения. В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников, их плохо контролировали, заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений ограждения территории. Надзорный орган внес представление главе муниципального района.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что направит в Челябинскую область представителей своего аппарата.

"Воспитательница смотрела, как насилуют детей"

Все началось с публикации в местных СМИ, которая тут же разлетелась по интернету. В ней говорилось, что воспитанники Лазурненской школы-интерната признались приемным родителям в том, что их неоднократно насиловали некоторые преподаватели детдома и посетитель, общавшийся с мальчиками в так называемом гостевом режиме.

От подробностей рассказанных мальчишками историй все пришли в ужас. По словам детей, 51-летний мужчина, которого воспитанники называли Серега, вывозил сирот на пикники, жарил с ними картошку, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а после этого насиловал в кустах.

Приемные мамы утверждают: руководство школы участвовало в организации оргий — это подтвердили сами подростки, которые видели, как "Серега" и его приятель расплачивались с воспитателями.

Изначально тревогу забила одна семья. Обратились за объяснениями к директору интерната. Однако та попыталась списать все на бурную фантазию подростка — дескать, дети с такой трудной судьбой склонны привирать и выдумывать всякие небылицы.

Но спустя некоторое время другой усыновленный воспитанник школы поведал приемным маме и папе точно такую же историю. Тогда несколько родителей скоординировались и решили срочно действовать: рассказы мальчишек совпадали до мельчайших деталей.

"Дети говорят, что воспитательница, которая приводила их к этому Сереге и его другу, просто стояла и смотрела, как их насилуют", — приводит слова одной из мам издание Chelyabinsk.ru.

Родители показывали мальчикам фотографии всех педагогов Лазурненской школы-интерната. О некоторых из них подростки отзывались хорошо, а других также обвинили в насилии: по заверениям детей, как минимум четверо учителей участвовали в совращении малолетних.

"Сын после того, как решился мне все рассказать, подошел и сказал: "Знаешь, мама, я так боялся! Они говорили, что утопят меня в озере или закроют в психушке на всю жизнь", — сообщила журналистами мама другого мальчика.

Адвокат из Челябинской области Андрей Лепехин, представляющий интересы одной из пострадавших семей, в разговоре с РИА Новости отметил, что после огласки в СМИ приемным родителям ребят угрожали — по телефону некий аноним потребовал немедленно прекратить дальнейшее общение с журналистами.

Тот самый "Серега" сейчас заключен под стражу, директор Останина уволена.

Реакция педагогов

За комментариями РИА Новости обратилось к сотрудникам Лазурненской школы-интерната. И вот что из этого вышло.

Получить какую-либо информацию по телефону не удалось — звонок там сбрасывают. Тогда мы решили связаться через соцсети.

На сайте учреждения есть полный список педагогов со всеми необходимыми сведениями — имена, фамилии и отчества, специальности и даже университеты, которые они окончили. Практически у каждого — активные аккаунты в социальных сетях.

Однако педагогический состав явно не в восторге от того, что им заинтересовались общественность и журналисты. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию о насилии в школе педагоги и психологи интерната отвечали откровенным хамством.

Первой в социальной сети "Вконтакте" мы нашли учительницу начальных классов Алену Николаевну Гавриленко. Имя, фамилия, место жительства — все совпадает. Она ответила на вопрос журналиста смайликом в виде непристойного жеста — среднего пальца. Мы поинтересовались, считать ли это официальным комментарием, однако ответа не последовало. (Все скриншоты имеются в распоряжении редакции)

Аккаунт Гавриленко при этом пестрит милыми снимками с маленькими детьми и подписками на тематические сообщества для молодых мам и учителей начальной школы — образцовая хранительница домашнего очага.

Педагог-психолог Анна Александровна Штырхунова, занимающаяся в школе-интернате коррекционным воспитанием и обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, прочитала наши вопросы в социальной сети "ВКонтакте", но не удостоила нас никаким ответом. Зато моментально заблокировала аккаунт обратившегося к ней журналиста.

На ее странице тоже много снимков с детьми. Правда, спустя пару часов практически все фото бесследно исчезли. Информация на странице "ВКонтакте" — имя, родной город, вуз и место работы — полностью совпадают с теми, что указаны на сайте Лазурненской школы.

А вот у учителя технологии Евгения Александровича Курзакова на странице выложен отдельный альбом с фотографиями воспитанников интерната. На снимках ребята и их преподаватель запечатлены во время одной из совместных вылазок на пикник — мальчики и девочки пьют чай, едят сладости и прогуливаются вместе с педагогами.

Евгений Курзаков — единственный, кто нам ответил. "Все, что написано в интернете, — бред. Правду мы узнаем после того, как закончится следствие", — отрезал он. Вопрос о том, был ли он сам свидетелем насилия по отношению к воспитанникам детдома, учитель проигнорировал.