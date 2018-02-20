Число москвичей, предпочитающих платные парковки, растет

Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве

Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московские автомобилисты стали чаще оставлять машины на платных парковках, с момента появления в городе платных парковок ими воспользовались более 152 миллионов раз, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"С появления платных парковок в Москве автомобилисты совершили более 152 миллионов парковочных сессий. При этом с начала 2018 года водители ставили автомобиль на парковку порядка 5,3 миллионов раз", — сообщили в пресс-службе во вторник.

В АМПП отметили, что ведут постоянную работу над качеством сервиса. "Мы добавляем новые способы оплаты, расширяем возможности мобильного приложения "Парковки Москвы", регулярно проводим опросы о том, комфортно ли автомобилистам пользоваться платными парковками. И мы видим, что число водителей, которые предпочитают оставлять машины на платных парковках, возрастает", — рассказали в учреждении.

По данным АМПП, за минувший год было зарегистрировано почти 48 миллионов парковочных сессий.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил.