Власти Крыма намерены оспорить действия Евросоюза по визам для крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Позиция Евросоюза, отказывающего крымчанам в получении виз для посещения европейских стран, будет оспариваться в международных судах, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы в юридической плоскости укреплять понимание в мировом сообществе, что все произошедшее в Крыму в 2014 году – это абсолютно легитимно… Санкционные режимы с точки зрения свободы передвижения крымчан — это прямое нарушение прав человека. Есть Хельсинский заключительный акт 1975 года, в котором четко и ясно сказано, что мы договорились поддерживать свободу передвижения. Евросоюз принимает документ, идущий в разрез с этим положением. Наша позиция заключается в том, чтобы даже через международные суды оспаривать эти действия Евросоюза", — сказал журналистам Мурадов.
Вице-премьер подчеркнул, что положение, ограничивающее свободу передвижения крымчан, абсолютно незаконное и нелегитимное.
Хельсинкский заключительный акт — документ, подписанный главами 35 государств в 1975 году. Документ в гуманитарной области предполагает согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.
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