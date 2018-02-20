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Общество

Власти Крыма намерены оспорить действия Евросоюза по визам для крымчан

20:5920.02.2018
(обновлено: 21:01 20.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНабережная имени Ленина в Ялте. Архивное фотоНабережная имени Ленина в Ялте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Позиция Евросоюза, отказывающего крымчанам в получении виз для посещения европейских стран, будет оспариваться в международных судах, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.

"Мы, безусловно, нацелены на то, чтобы в юридической плоскости укреплять понимание в мировом сообществе, что все произошедшее в Крыму в 2014 году – это абсолютно легитимно… Санкционные режимы с точки зрения свободы передвижения крымчан — это прямое нарушение прав человека. Есть Хельсинский заключительный акт 1975 года, в котором четко и ясно сказано, что мы договорились поддерживать свободу передвижения. Евросоюз принимает документ, идущий в разрез с этим положением. Наша позиция заключается в том, чтобы даже через международные суды оспаривать эти действия Евросоюза", — сказал журналистам Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что положение, ограничивающее свободу передвижения крымчан, абсолютно незаконное и нелегитимное.

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Есть вообще вопиющие случаи. У нас живут национальные общины: греки, болгары, немцы, а также другие представители тех самых стран, которые объявили санкции. И в нарушении базисных принципов им не дают визы и не пускают в эти страны для встречи с родственниками. Это все можно обжаловать судебным путем", — сказал Мурадов.

Хельсинкский заключительный акт — документ, подписанный главами 35 государств в 1975 году. Документ в гуманитарной области предполагает согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017
© AFP 2018 / DPA/ Kay Nietfeld
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Крым стал российским регионом после проведенного в республике в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Бобик1 Шарик
У кого деньги есть - тот найдет способ получить визу.
22:32
20.02.2018
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georgeblack14
На что им ответят - Все консульские учреждения США и Канады выдают жителям Крыма визы на территории Украины, а в Евросоюз вообще по украинским биопаспортам украинцы без виз.
Так что никакой дискриминации жителей проживающих на временно оккупированной РФ территории Украины.
22:26
20.02.2018
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Kicos2009
ещё подождали бы лет 10 а потом бы и оспаривали, а то как то не интересно, это можно было всё предвидеть, и заранее готовится начиная с 2014 г подавать в суды... таких начальников надо в первую очередь сажать что пропустили это и на них в первую очередь лежит вина в свободе передвижения....
21:46
20.02.2018
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