Представители СПЧ встретились с семьями погибших при стрельбе в Кизляре

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ходе рабочей поездки в Дагестан встретились с родственниками погибших при стрельбе в Кизляре, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.
"Председатель Совета Михаил Федотов и члены СПЧ Леонид Никитинский и Максим Шевченко сегодня в ходе выездного заседания в республике Дагестан посетили город Кизляр, который в минувшие выходные потрясла страшная трагедия. Они возложили цветы на место гибели ни в чем не повинных женщин и поговорили с их родственниками", — говорится в сообщении.
В свою очередь член СПЧ Шевченко отметил, как сильно сплотило жителей Кизляра общее горе. "Все дагестанцы, независимо от вероисповедания, мусульмане и христиане сплотились вместе. Это общее горе, которое всех консолидировало. Сегодня на территории храма были практически все жители города", — отметил он.