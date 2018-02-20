Представители СПЧ встретились с семьями погибших при стрельбе в Кизляре

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ходе рабочей поездки в Дагестан встретились с родственниками погибших при стрельбе в Кизляре, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Председатель Совета Михаил Федотов и члены СПЧ Леонид Никитинский и Максим Шевченко сегодня в ходе выездного заседания в республике Дагестан посетили город Кизляр, который в минувшие выходные потрясла страшная трагедия. Они возложили цветы на место гибели ни в чем не повинных женщин и поговорили с их родственниками", — говорится в сообщении.

Правозащитники также посетили храм Георгия Победоносца и встретились с епископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом. "Хорошо, что мы поговорили о случившейся трагедии с представителями православного и исламского духовенства, от них в наибольшей степени зависит сохранение межнационального и межрелигиозного мира в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Они могут сделать для борьбы с террористической угрозой гораздо больше, чем спецслужбы и правоохранительные органы, потому что они обращаются к душам людей", — приводятся в сообщении слова Федотова.

В свою очередь член СПЧ Шевченко отметил, как сильно сплотило жителей Кизляра общее горе. "Все дагестанцы, независимо от вероисповедания, мусульмане и христиане сплотились вместе. Это общее горе, которое всех консолидировало. Сегодня на территории храма были практически все жители города", — отметил он.

Выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека проходит в Дагестане с 20 по 22 февраля. В ходе работы в регионе правозащитники посетят места принудительного содержания граждан, детский дом-интернат "Забота", центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой, противотуберкулезный диспансер, республиканский психоневрологический диспансер, проверят социальные учреждения в Хасавюрте, Кизляре, Буйнакске, а также проведут прием граждан.