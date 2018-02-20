Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала, что во время поездки на Бали заручилась спонсорской поддержкой бизнесмена Александра Рослякова.

Среди спонсоров своей избирательной кампании Собчак назвала бизнесмена и общественного деятеля, бывшего президента концерна "Росэнергомаш" Владимира Палихату, а также Александра Рослякова. Она пояснила, что Росляков — тот самый человек, ради которого ей пришлось полететь на Бали.

Кроме того, спонсорами стали предприниматель Сергей Адоньев, бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов и его супруга, дизайнер Яна Расковалова, бизнесмен Анатолий Цыбулевский и владелец российского Forbes Александр Федотов. Собчак отметила, что назвала фамилии людей, которые разрешили ей их раскрыть, пояснив, что кампанию поддерживают и другие лица.

Ранее многие СМИ написали, что Собчак якобы в разгар подписной кампании отправилась на Бали, где была ведущей на корпоративе. Сама Собчак заявила в ответ, что с момента официального старта кампании отказалась от ведения корпоративов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо Собчак, в избирательном бюллетене еще семь кандидатов: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".