Власти Чечни вернут мальчика из иракского приюта после просьбы дедушки

ГРОЗНЫЙ, 20 фев – РИА Новости. Власти Чечни нашли в иракском приюте дагестанского мальчика, в среду он будет доставлен в Россию и передан родственникам, сообщил РИА Новости во вторник член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
"После обращения дедушки мальчика Рамзан Ахматович дал мне поручение, как руководителю рабочей группы по возвращению на родину российских детей, привезти ребенка в Россию. Зейд Абдулаев находился в приюте Багдада около пяти месяцев. К настоящему моменту готовы все необходимые документы для вывоза мальчика на родину: разрешение миграционной службы Ирака о депортации, разрешение суда на возвращение Зейда в Россию и личные документы ребенка", — уточнил сенатор. По его словам, "возвращению на родину ребенка препятствовали длительные процедуры согласования в ряде министерств и ведомств".
Сабсаби сообщил, что в среду доставит мальчика в Москву из Багдада, а оттуда он вместе с ним прилетит в Грозный, где передаст ребенка дедушке и бабушке.
В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.
На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.
Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.
*Террористическая организация, запрещена в России