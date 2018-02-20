Власти Чечни вернут мальчика из иракского приюта после просьбы дедушки

ГРОЗНЫЙ, 20 фев – РИА Новости. Власти Чечни нашли в иракском приюте дагестанского мальчика, в среду он будет доставлен в Россию и передан родственникам, сообщил РИА Новости во вторник член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее дедушка мальчика Ахмед Абдулаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в возвращении на родину внука Зейда Абдулаева, который находится в одном из иракских приютов. Видеообращение пожилого человека получило широкое распространение в соцсетях. Глава Чечни поручил членам рабочей группы по поиску и возвращению российских женщин и детей из ближневосточного региона на родину подключиться к поискам и способствовать возвращению ребенка в Россию.

"После обращения дедушки мальчика Рамзан Ахматович дал мне поручение, как руководителю рабочей группы по возвращению на родину российских детей, привезти ребенка в Россию. Зейд Абдулаев находился в приюте Багдада около пяти месяцев. К настоящему моменту готовы все необходимые документы для вывоза мальчика на родину: разрешение миграционной службы Ирака о депортации, разрешение суда на возвращение Зейда в Россию и личные документы ребенка", — уточнил сенатор. По его словам, "возвращению на родину ребенка препятствовали длительные процедуры согласования в ряде министерств и ведомств".

Сабсаби сообщил, что в среду доставит мальчика в Москву из Багдада, а оттуда он вместе с ним прилетит в Грозный, где передаст ребенка дедушке и бабушке.

Ахмед Абдулаев на распространенной в сети видеозаписи говорит, что отец мальчика погиб, о судьбе матери ничего не известно. По его словам, дочь уехала с мужем и полугодовалым Зейдом в 2015 году в ОАЭ на заработки, оттуда семья перебралась в Ирак. Там родился второй сын – Абубакр. Недавно нашелся и он. По информации дедушки, Абубакр находится в одном из иракских приютов.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещена в России