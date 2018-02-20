МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 176 сайтов за нарушение закона о защите персональных данных граждан, включая десятки справочников с данными свыше 100 миллионов человек, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров.

"На сегодняшний день через механизм реестра нарушителей законодательства о персональных данных заблокировано 176 интернет-ресурсов. В их числе несколько десятков адресно-телефонных справочников, которые предоставили доступ к личным данным 2/3 населения страны — более 100 миллионов человек", — сказал Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Кроме того, по его словам, пресечена деятельность сайта, разместившего более 11 тысяч обращений граждан в госорганы РФ и их персональные данные.