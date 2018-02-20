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Общество

Шувалов рассказал о роли цифровых технологий в улучшении качества жизни

15:3920.02.2018
(обновлено: 15:42 20.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фотоПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Новое качество жизни и экономики России невозможно обеспечить без развития цифровых технологий, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

IX Гайдаровский форум
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Новое качество нашей с вами жизни и экономики без цифровой экономики невозможно будет обеспечить. Будет много на этом пути, конечно, нам задаваться вопросов, будут в основном задавать вопросы, насколько это все защищает отдельно взятого человека, насколько эти большие данные не будут использоваться против конкретного человека", — сказал Шувалов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он добавил, что правительство уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности. "Это то, чем мы в правительстве реально занимаемся, не могу вам сказать, что здесь какая-либо страна имеет стерильную ситуацию, ни одна страна в мире от этой преступной деятельности себя пока не застраховала, но по этому направлению нам придется всем вместе работать", — отметил Шувалов.

Финасы, архивное фото
© Fotolia / foxx0002
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Он признал, что развивая цифровую экономику, жизнь отдельного человека становится все более и более прозрачной, "но не развивая ее, по качеству жизни мы будем значительно отставать от передовых государств".

Шувалов подчеркнул, что у России нет иного выбора, потому что добиваться результатов экономического роста, можно только базируясь на цифровых технологиях, выстраивая цифровое общество.

"Для России это означает, что минуя определенный этап развития, который в наиболее развитых странах ОЭСР, например, был и мы его наблюдали в последние 20 лет, мы можем к тому же уровню обслуживания населения и такого же качества услуг, если не лучше, перейти, базируясь на новых технологиях, и развивая повестку цифровой экономики", — добавил Шувалов.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
foxxxx-06
Ну у него и его собачек качество жизни может быть и растет. А у населения страны только падает!
15:48
20.02.2018
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