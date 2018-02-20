Калининградский губернатор рассказал Медведеву о планах строительства школ

ГОРКИ, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал о планах по строительству школ, дошкольных учреждений, а также о благоустройстве дворов в регионе.

По словам Алиханова, в прошлом году была запущена новая школа на полторы тысячи мест в рамках реализации соответствующей программы.

"В прошлом начали строить, но в этом планирует заканчивать строительство уникальной школы на 1,7 тысячи мест. Это восточный микрорайон Калининграда… это снимет много социальных проблем в данном конкретном регионе", — сказал он.

По словам губернатора, до 2025 года власти региона планируют построить еще 7 школ.

Губернатор также сообщил Медведеву, что сейчас региональные власти работаю по яслям для детей до 3 лет. "Мы сейчас уже с правительством, (вице-премьером — ред.) Ольгой Голодец отрабатываем проекты, понимаем, как двигаться, и надеюсь, в этом году первые результаты уже сможем показать", — рассказал он.

Алиханов напомнил, что регион в прошлом году был включен в Программу безопасных и качественных дорог и уже отремонтировано 140 километров дорожного полотна. "Если говорить, например, о сокращении пострадавших в ДТП, год к году у нас сокращение 12%", — отметил глава региона.

Он также рассказал о реализации программы по благоустройство дворов. "Эта программа, наверное, одна из самых вызывающих отклик положительный у жителей и глав муниципальных администраций. Если в прошлом году мы отремонтировали 45 дворов, то в этом их будет минимум 75", — сказал Алиханов.

Медведев отметил, что эта программа хороша тем, что вовлекает жителей домов принять участие в обсуждении благоустройства дворов, помогать денежными средства или самостоятельно что-то изготавливать. "Желательно, чтобы она действительно развивалась именно в таком ключе как была задумана, то есть на базе консультаций со всем населением. Просил бы вас таким образом и построить", — сказал премьер.